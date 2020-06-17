کتاب «کیانوش عیاری؛ فراسوی سینما» چاپ شد

«کیانوش عیاری؛ فراسوی سینما» نوشته سعید احمدی علیایی بهتازگی توسط نشر لگا منتشر و راهی بازار نشر شده است.
به گفته مولف اثر، عنوان کتاب براساس سبک سینمایی عیاری انتخاب شده است؛ چراکه برای اینکارگردان مهمترین مسئله خود سینماست و اگر کسی با شیوه کاری عیاری آشنایی کافی داشته باشد، میتواند آثار سایر فیلمسازهای مهم تاریخ را هم با درک بهتری تماشا کند.
«کیانوش عیاری؛ فراسوی سینما» کتابی برای تحلیل سبک و شیوه کارگردانی اینکارگردان سینمای ایران است. احمدی علیایی میگوید همانطور که در مقدمه کتاب اشاره کرده، واژه فراسو در عنوان کتاب بهجایگاهی اشاره دارد که از آن، سینما به دقیقترین شکل ممکن دیده میشود. اگر کسی سینما را از همان جاییکه کیانوش عیاری ایستاده ببیند، دیدِ بسیار عمیقتر و دقیقتری از فیلمسازهای مهم تاریخ به دست میآورد و مولف کتاب، وظیفه اصلی ایناثر را رساندن خواننده به چنین جایگاهی میداند.
فرآیند جمعآوری دادههای میزانسن و دکوپاژ آثار عیاری برای درج در اینکتاب، از سال ۹۳ شروع شده و اواخر سال ۹۷ بوده که نگارش اثر براساس شواهد آغاز شده است. اینکتاب اوایل سال ۱۳۹۹ نیز به ناشر تحویل داده شده است.
نویسنده در بخش اول کتاب، با بررسی چند قسمت از مجموعه تلویزیونی «روزگار قریب»، قواعد حاکم بر کارگردانی عیاری را مشخص کرده است؛ معیارهایی که میزانسن و دکوپاژ آثار وی را سازمان میدهند. بخش دوم نیز با توجه به قواعد بخش اول، اصول زیباشناختی سینمای عیاری را تبیین میکند؛ اصولی که تعیینکننده قواعد هستند.
سومین بخش کتاب ماحصل محتوایی و مفهومی اثر است و براساس یافتههای بخش اول و دوم، پنج فیلم سینمایی شبح کژدم، آنسوی آتش، آبادانیها، خانه پدری و کاناپه را از کارنامه عیاری تشریح میکند.
اینکتاب با ۲۰۱ صفحه، شمارگان ۷۰۰ نسخه و قیمت ۳۲ هزار تومان منتشر شده است.
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