به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گفتگو درباره کتاب جنجالی «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» نوشته جان بولتون مشاور برکنارشده دونالد ترامپ، روز یکشنبه ۸ تیر همزمان با ایام انتشار و توزیع این‌کتاب، با حضور و سخنرانی محمد مرندی برگزار می‌شود.

این‌نشست به بررسی بروز عوامل جانبی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا با محوریت کتاب جنجالی خاطرات بولتون با عنوان انگلیسی The room where it happened اختصاص دارد که به‌صورت زنده از طریق فضای مجازی برگزار می‌شود. محور این‌نشست هم گفتگو درباره کتاب‌هایی برای خداحافظی، عنوان نشستی با حضور محمد مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه مطالعات جهان و حمیدرضا غلامزاده دانشجوی دکترای مطالعات آمریکا است که به بررسی عوامل تاثیرگذار بر روند انتخابات ریاست جمهوری امریکا و کتاب جنجالی تشریح خاطرات جان بولتون می‌پردازد.

جان بولتون از زمان تصدی گری به‌عنوان مشاور امنیت ملی در کاخ سفید از نزدیک شاهد تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دونالد ترامپ بوده و انتشار روایت او، واکنش‌های بسیاری را از سوی دولت و محافل سیاسی آمریکا به همراه داشته است.

نشست «گفتگو درباره کتاب‌هایی برای خداحافظی» روز یکشنبه ۸ تیر از ساعت ۱۱ صبح در حساب کاربری کتابخانه‌های عمومی تهران در اینستاگرام، آپارات و پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌صورت زنده پخش خواهد شد و علاقمندان می‌توانند پرسش‌های خود را از کارشناسان این‌برنامه از طریق ارسال پیام مستقیم (Direct) به اینستاگرام اداره کل کتابخانه های عمومی تهران مطرح کنند.