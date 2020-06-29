تولید ضدعفونی کننده های بدون اتانول توسط یک شرکت دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر غلامرضا طاهری پاک با اعلام این خبر افزود: ما توانستیم ضدعفونی کننده های بدون اتانول را طبق به روزترین فناوری دنیا تولید کنیم و در واقع ما موفق شدیم برای اولین بار با دانش بومی این محصول را تولید کنیم که قیمت تمام شده آن بسیار پایین و در شرایط کرونا تولید آن بسیار مقرون به صرفه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطر نشان کرد: این محصول دارای مزایای بسیاری است و در مقایسه با محصولا حاوی اتانول، فاقد اثر خشک کنندگی پوست و تحریک سیستم مخاطی است.

وی گفت: نکته بسیار مهم در این فناوری این است که ما توانستیم محصول را پایدار کنیم، به عبارت دیگر این محصول تا یکسال پایدار است و ماندگاری آن بر روی سطوح به حدود دو ساعت می رسد. در حقیقت ضدعفونی کننده های فاقد اتانول، نسل نوین ضدعفونی کننده ها هستند که با سیستم های زیستی سازگاری بیشتری دارند.

طاهری پاک گفت: از دو سال پیش با مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران همکاری داشته و از حدود سه سال پیش علاوه بر محصولات بیولوژی مولکولی در زمینه تولید محصولات ضد عفونی هم فعالیت داریم.

وی با اشاره به تولید محصول ضد عفونی کننده برای ضریح حضرت معصومه (س) اظهار داشت: با شیوع ویروس کرونا، اولین شرکتی بودیم که توانستیم ضدعفونی کننده فاقد اتانول را برای حرم‌ حضرت‌ معصومه (س) ارسال کنیم و همچنین بسیاری از سازمانها و ارگانها را تحت پوشش قرار دهیم.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان افزود: مجوزهای لازم را برای تولید ۴ محصول ضدعفونی کننده دست، سطوح، ژل و محلول غلیظ شده سطوح از سازمان غذا و دارو اخذ کردیم.

وی یادآور شد: در ابتدا ظرفیت تولید ما برای این محصول، ۲ هزار لیتر در روز بود ولی با فعالیت شبانه‌روزی، ظرفیت این تولید را توسعه دادیم ودر حال حاضر با همکاری پارک علم و فناوری و یکی از شرکت ها در استان البرز این ظرفیت به ۸۰ هزار لیتر در روز رسیده است.

طاهری پاک از تغییرات قابل توجه در تولید برای ارائه در حجم های کوچک جهت مصرف عموم مردم خبر داد و افزود: محصول متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران است. ضمن اینکه محصولات بیولوژی مولکولی این شرکت می تواند مورد استفاده اساتید، محققین ودانشجویان باشد.

وی با بیان این نکته که ۱۵۰ محصول سلامت محور در سبد کالای این شرکت وجود دارد، افزود: امید است بتوانیم از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران برای تجاری سازی ایده ها و تولید بیشتر محصولات بهره مند شویم.