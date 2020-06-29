جبهه فرهنگی تیزبین و هوشمند به مسائل اجتماعی ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی در نشست با فعالان فرهنگی استان یزد، اظهار داشت: باید از ظرفیت فعالان فرهنگی و اجتماعی استان برای اصلاح جامعه، ارتقا وضع اجتماعی، مبارزه با فساد و مفسدان به خوبی استفاده شود.
وی بیان کرد: در کار فرهنگی، صحبت از نزاع و درگیری بین دو تفکر است، یک تفکر انقلابی که عدهای به دنبال آن هستند و سعی میکنند آن را با آگاهی پیگیری کنند و در مقابل این جبهه و تفکر، تفکر لیبرال وجود دارد که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته و با وجود عقبه سیاسی، همواره با تکیه بر برخی شعارها و اقدامات برای خود عقبه اجتماعی میسازد.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: به طور معمول جبهه لیبرال، مسلط به شکل دهی بدنه اجتماعی است و با ایجاد موج و موج آفرینی تمایل از درون ذهنها و دلها را رقم میزند.
وی بر پیگیری دغدغههای جبهه انقلاب فرهنگی بر بستر اجتماعی تأکید کرد و اظهار داشت: تمایل جبهه انقلابی، بیشتر به استفاده از قانون و قوه قهریه برای پیشبرد اهداف خود است که باید در این زمینه تجدید نظر نماید.
صادقی، فعالان فرهنگی را بازوان توانمند برای اصلاح جامعه در عرصه اجتماعی معرفی کرد و گفت: فعالان فرهنگی بهترین بازوان توانمند برای اصلاح جامعه و ارتقا وضع اجتماعی در مبارزه با فساد و پیشبرد اهداف عدلیه اسلامی است.
وی بر لزوم دقت به مسائل مهم جامعه و اهم و مهم کردن در برخورد با مسائل و پدیدههای اجتماعی تأکید کرد و اظهار داشت: جبهه فرهنگی باید هوشمند و تیزبین در مسائل اجتماعی وارد شوند و دقت کنند در دام مسئله سازی های مصنوعی نیفتند.
صادقی همچنین با بیان اینکه قوه قضائیه در انتهای زنجیره اصلاح اجتماعی قرار دارد، گفت: باید بر محور پیشگیری فرهنگی و اجتماعی با استفاده از ظرفیتهای مردمی حرکت کرد.
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