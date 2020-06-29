فرود اضطراری هواپیمای مسافری به دلیل نقص فنی در فرودگاه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت هواپیمایی ماهان، ذوالانواری از فرود اضطراری هواپیمای شرکت هواپیمایی ماهان به دلیل نقص فنی خبر داد و گفت: تمام مسافران در صحت کامل قرار دارند.

مدیر روابط عمومی ماهان با اشاره به فرود اضطراری هواپیمایی ماهان در فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز، اظهار داشت: پروازی از مسیر تهران به عسلویه در حال حرکت بود که در حین پرواز به دلیل نقض فنی مجبور به فرود اضطراری شد.

وی با اعلام اینکه پس از نشستن هواپیما تمام مسافران در سلامت کامل به سر می‌برند، گفت: هواپیمای جایگزین از تهران جهت بازگرداندن مسافران در حال اعزام است.