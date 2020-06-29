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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۳۷

فرود اضطراری هواپیمای مسافری به دلیل نقص فنی در فرودگاه شیراز

فرود اضطراری هواپیمای مسافری به دلیل نقص فنی در فرودگاه شیراز

پروازی از مسیر تهران به عسلویه در حال حرکت بود که در حین پرواز به دلیل نقض فنی مجبور به فرود اضطراری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت هواپیمایی ماهان، ذوالانواری از فرود اضطراری هواپیمای شرکت هواپیمایی ماهان به دلیل نقص فنی خبر داد و گفت: تمام مسافران در صحت کامل قرار دارند.

مدیر روابط عمومی ماهان با اشاره به فرود اضطراری هواپیمایی ماهان در فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز، اظهار داشت: پروازی از مسیر تهران به عسلویه در حال حرکت بود که در حین پرواز به دلیل نقض فنی مجبور به فرود اضطراری شد.

وی با اعلام اینکه پس از نشستن هواپیما تمام مسافران در سلامت کامل به سر می‌برند، گفت: هواپیمای جایگزین از تهران جهت بازگرداندن مسافران در حال اعزام است.

کد مطلب 4961595

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