۳ هزار و ۹۴۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، وزارت بهداشت عربستان به موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور اشاره کرد.

وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ هزار و ۹۴۳ مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده است که با احتساب موارد جدید، شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۱۸۶ و ۴۳۶ نفر افزایش یافت.

مقامات بهداشتی سعودی به ۲ هزار و ۳۶۳ نفری که طی ساعات گذشته از چنگال کرونا نجات کرده اند، هم اشاره کردند.

وزارت بهداشت عربستان به مرگ ۴۸ کرونایی در این کشور طی ساعات گذشته هم اشاره و شمار جانباختگان ناشی از کرونا در عربستان را ۱۵۹۹ نفر اعلام کرد.

همچنین مقامات بهداشتی سعودی به وخامت حال ۲ هزار و ۲۸۵ کرونایی در این کشور هم اشاره کردند.