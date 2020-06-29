امید صبری پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار فیلم‌هایی از تشیع جنازه یکی از شیوخ شادگان که در آن جمع فراوانی آن هم در شرایط کرونایی به چشم می‌خورد، اظهار کرد: برخی از این فیلم‌ها به هیچ وجه صحت ندارد و چنین تجمعی در شادگان وجود نداشته است.

وی افزود: برای نمونه پلیس فتا یکی از فیلم‌های منتشر شده به نام تشییع‌جنازه «شیخ منصور آلبوغبیش» که به طرز عجیبی در فضای مجازی انعکاس یافته را رصد کرده و متوجه شد این فیلم مربوط به تشییع‌جنازه چند ماه قبل یکی از شیوخ شهرستان ماهشهر است و اصلاً ربطی به شادگان ندارد.

صبری پور تصریح کرد: شیخ منصور یکی از شیوخ مطرح منطقه است که در شهرستان ماهشهر فوت کرد و برای تدفین به شهرستان قم منتقل شده است و اصولاً جنازه وی به شادگان نیامد. عرف رایج در بین افراد طایفه این بوده که حتماً جنازه را به شهرستان شادگان منتقل و سپس به قم اعزام می‌کنند ولی برای رعایت سلامتی مردم و جلوگیری از تجمع مردم در شرایط کرونایی آنها تصمیم گرفتند که اصلاً جنازه به شادگان نیاید.

سرپرست فرمانداری شادگان تصریح کرد: مراسم ترحیم نیز در شادگان در حال برگزاری است و تمامی پروتکل‌های بهداشتی در آن رعایت شده است؛ ضمن اینکه خانواده مرحوم چند هزار ماسک و چند صد لیتر مایع ضدعفونی تهیه کرده و در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌دهند و خودروهای ضدعفونی کننده هر دو ساعت یک بار کل منطقه را گندزدایی می‌کنند.

صبری پور تأکید کرد: ما هم در این مراسم سعی کرده‌ایم مراقبت‌های لازم از مردم صورت گیرد ولی فرد فوت شده از بزرگان اقوام خوزستانی بوده است و اگر در شرایط شیوع کرونا قرار نداشتیم چندین هزار نفر در مراسم وی شرکت می‌کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از فوت شیخ منصور آلبوغبیش فیلم‌های فراوانی در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از حضور جمعیت چند صد نفره برای تشییع وی بود.

این در حالی است که یکی از بزرگان طایفه آلبوغبیش نیز با انتشار ویدئویی از عموم مردم خواست که تسلیت آنها حتی به صورت پیامک هم قابل‌قبول است و راضی نیستند مردم با مراجعه خو به مراسم ختم شیخ منصور، سلامتی خود را به خاطر بیندازند.

این در حالی است که برخی مردم شادگان عقیده دارند چنین تجمعی صورت رفته و کسی نمی‌تواند منکر آن شود.