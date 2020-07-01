نظارت جدی بر واحدهای صنفی گرمسار/ جلوگیری از کمبود اقلام اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رجایی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار گرمسار به میزبانی فرمانداری شهرستان ضمن بیان اینکه برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم و نظارت بر روند توزیع کالاها مهم‌ترین رویکرد این کارگروه در سال جاری است، اظهار داشت: نظارت جدی بر واحدهای صنفی این شهرستان در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه جلوگیری از کمبود اقلام اساسی موردنیاز مردم در بازارها در اولویت نخست است، تصریح کرد: توزیع کالاهای اساسی باید به نحوی باشد که مردم به‌راحتی و با اطمینان از کیفیت و قیمت مناسب، مایحتاج خود را تأمین کنند.

فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه جلوگیری از تخلفات احتمالی از دیگر مسائلی است که باید دستگاه‌های نظارتی اهتمام ویژه‌ای به آن بورزند، بیان کرد: تنظیم بازار به عرضه و تقاضا بستگی دارد و بعضی مواقع بازار با کمبودهایی مواجه می‌شود که با رویکردی که در بازار مشاهده می‌کنیم باید تلاش کنیم تا نظارت به‌صورت ویژه در سطح شهرستان انجام شود.

رجایی بابیان اینکه تأمین به‌موقع کالاهای اساسی موردنیاز مردم، قیمت‌گذاری کالاها، نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی از مهم‌ترین وظایف ستاد تنظیم بازار است، اضافه کرد: این اقدامات در راستای بهبود کسب‌وکار و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و کسب رضایت آنان انجام می‌گیرد.