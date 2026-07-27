ارسال ۲۰۰ پرونده تخلف صنفی گرمسار به تعزیرات؛ نظارت بر بازار تشدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیزاده شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرمسار در محل فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۰ پرونده تخلف تعزیراتی برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل و به دستگاههای نظارتی ارسال شده است.
وی با اشاره به انجام بازرسیهای مستمر از بازار افزود: در چهار ماهه نخست امسال بیش از یک هزار واحد صنفی و صنعتی در شهرستان گرمسار مورد بازدید قرار گرفتند.
رئیس ستاد تنظیم بازار گرمسار با بیان اینکه نظارت بر بازار با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و کنترل قیمتها تشدید شده است، تصریح کرد: بیشترین تخلفات ثبتشده مربوط به درج نکردن قیمت، ارائه نکردن صورتحساب خرید و گرانفروشی بوده است.
علیزاده تأکید کرد: با متخلفان صنفی مطابق قانون برخورد خواهد شد و بازرسیهای مستمر تا ساماندهی بازار و صیانت از حقوق شهروندان ادامه مییابد.
وی خاطر نشان کرد: بازرسیهای مشترک با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و درمان و اتاق اصناف همچنان ادامه دار است.
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