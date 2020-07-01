هالک بانک ترکیه خواستار به تعویق افتادن دادگاه خود تا سال۲۰۲۲ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وکیل هالک بانک ترکیه از رئیس دادگاه منهتن نیویورک درخواست کرده تا دادگاه رسیدگی به اتهامات این بانک تا مارس ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) به تعویق بیفتد.

بر اساس این گزارش، «رابرت کری» وکیل مدافع هالک بانک، بدون هیچ توضیحی از «ریچارد برمان» رئیس دادگاه منهتن، خواستار تشکیل جلسه استماع شده و برمان نیز تا ۱۴ ژوئیه یعنی دو هفته دیگر، فرصت داده که بانک ترکیه درخواست خود را رسماً تحویل دهد.

هنوز زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات هالک بانک تعیین نشده، اما رویترز اعلام کرده که کری درخواست کرده است به خاطر شیوع کرونا و اینکه بسیاری از شاهدان پرونده در خارج از آمریکا هستند جلسه رسیدگی به پرونده این بانک در مارس ۲۰۲۲ برگزار شود.

طی روزهای گذشته پرونده این بانک که متهم به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، دوباره به مرکز توجه رسانه‌ها تبدیل شده است.

جان بولتون٬ مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اخیراً کتابی منتشر کرده و در آن مدعی شده «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۸ طی یادداشتی به همتای آمریکایی خود گفته است هالک بانک بی‌گناه است و دونالد ترامپ قول داده در این پرونده مداخله کند.

بولتون مدعی شده است ترامپ قول داده که با تغییر دادستانی‌ها مشکل حل خواهد شد.

به روایت وی، ترامپ به اردوغان گفته است تا زمانی که دادستان منصوب اوباما در منهتن نیویورک است، کاری نمی‌تواند بکند و بعداً کمک خواهد کرد.

ترکیه در واکنش به ادعای بولتون گفته است کتاب بولتون حاوی مطالبی گمراه کننده و اشتباه درباره مکالمات میان اردوغان و ترامپ است.

آمریکا هالک بانک را به نقض تحریمهای ایران متهم کرده و ریچارد برمان رئیس دادگاه منهتن قبلاً نیز پرونده‌های مرتبطی با هالک‌بانک را بررسی کرده که شامل پرونده معاون رئیس هالک بانک نیز می‌شود.

اردیبهشت ۹۷، «مهمت هاکان آتیلا»، معاون رئیس هالک بانک به اتهام نقض تحریم‌های ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم شد.