  1. استانها
  2. همدان
۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۲۳

حاجی بابایی:

تعداد ۵۰ پروژه ملی در همدان در حال اجراست

تعداد ۵۰ پروژه ملی در همدان در حال اجراست

همدان - نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: تعداد ۵۰ پروژه ملی در همدان در حال اجراست که باید برای به نتیجه رساندن آنها تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاج بابایی عصر پنج شنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان گفت: حدود ۵۰ پروژه ملی در همدان وجود دارد که باید کمک کنیم و مدیران ذیربط دستگاه‌های اجرایی پیگیر باشند تا به سرانجام برسد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش رضایتمندی مردم باید هدف همه مدیران باشد، افزود: همه ما مسئولیت سنگینی بر عهده داریم که اگر در دوران مسئولیت عادی کار کنیم گناهکاریم.

وی با اشاره به اینکه راه آهن همدان ملایر و همدان سنندج باید هر چه سریع‌تر به بهره برداری برسد، یادآور شد: راه‌های اصلی همدان به استان‌های مجاور از وضعیت مطلوبی برخوردار است و محور همدان به استان مرکزی از طریق قهاوند نیز در حال اجراست که مسیر همدان را به قم کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه ارتقا چند راه فرعی از جمله محورهای سیاه کمر به راهجرد و محورهای گردشگری امامزاده محسن، سد اکباتان و ابرو در حال پیگیری و انجام است، افزود: مطالعات قطار شهری همدان نیز به سرعت در حال انجام است و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

حاج بابایی با بیان اینکه امروز همدان یک انقلاب فناوری در حال شکل گیری است، اظهار کرد: با فعالیت دانشگاه صنعتی، پارک علم و فناوری و منطقه مبتنی بر فناوری‌های برتر شاهد پیشرفت قابل توجه شرکت‌های دانش بنیان و فراهم بودن زمینه کار برای جوانان نخبه هستیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از بهره برداری پتروشیمی هگمتانه در مهرماه سال جاری خبر داد و اضافه کرد: همزمان دو موزه در حال ساخت داریم که با جذب اعتبارات ملی باید این موزه‌ها هم هر چه سریع‌تر تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی احداث بیمارستان هزار تخت خوابی در همدان را فرصتی کم نظیر برای استان دانست و گفت: گاوداری ۶ هزار راسی نیز با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی شستا در همدان در حال تأسیس است.

کد مطلب 4969411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها