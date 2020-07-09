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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۴

یافته محققان انگلیسی؛

بیماری کووید ۱۹ می تواند منجر به آسیب های مغزی شود

بیماری کووید ۱۹ می تواند منجر به آسیب های مغزی شود

مطالعه جدید نشان می دهد بیماری کووید ۱۹ می تواند منجر به آسیب های مغزی نظیر هذیان و آسیب مغزی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه مطالعه دانشگاه کالج لندن نشان می‌دهد از زمان شیوع کووید ۱۹، افزایش نگران کننده‌ای در مورد شیوع التهاب مغزی نادر ناشی از عفونت‌های ویروسی ظاهر شده است.

در این مطالعه، ۹ بیمار کووید ۱۹ مبتلا به التهاب مغز با یک بیماری نادر به نام آنسفالومیلیت منتشر حاد تشخیص داده شدند، که به طور معمول در کودکان دیده می‌شود و می‌تواند هم بر مغز و هم نخاع تأثیر بگذارد.

به گفته محققان، برخی از ۴۳ بیمار تحت مطالعه دارای علائم تنفسی نبودند.

دکتر «راس پترسون» سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: ما هنوز نمی‌دانیم آسیب بلندمدت کووید ۱۹ منجر به چه مشکلاتی می‌شود.

در نتیجه محققان بر بررسی منظم عوارض مغزی ناشی از عفونت کووید ۱۹ تاکید دارند.

کد مطلب 4969727

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