به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، امانوئل ماکرون رئیس‌ جمهور فرانسه اعلام کرد که این کشور در بحبوحه تنش‌ های مؤثر بر بازارهای انرژی، برای تضمین تأمین نفت و کاهش فشار بر قیمت سوخت تلاش می‌کند.

رئیس‌ جمهور فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: وقتی نفت تحت فشار قرار می‌ گیرد، قیمت‌ ها در پمپ‌ بنزین‌ ها بالا می‌ روند. من می‌ دانم که این وضعیت برای مردم فرانسه چه معنایی دارد. مسیرهای بیشتر برای نفت به معنای وابستگی کمتر است. وابستگی کمتر به معنای امنیت بیشتر است و امنیت بیشتر به معنای فشار کمتر بر قیمت‌ هاست.

امانوئل ماکرون نوشت که پس از گفتگو با علی فالح الزیدی، نخست‌ وزیر عراق در اوایل هفته جاری، با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در این باره گفتگو کرده است.

وی اولویت‌ها را شامل برقراری مجدد آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، حفاظت از زیرساخت‌ های انرژی شرکا و تضمین تولید نفت برشمرد.

ماکرون با بیان اینکه «تضمین منابع تأمین پاریس امری حیاتی است»، افزود که فرانسه در حال همکاری با شرکای ائتلاف برای تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی است.

این در حالیست که پیش از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، تردد در آن به سهولت ادامه داشت و مشکلات کنونی وجود نداشت.