جزئیات کلاهبرداری ۵ میلیاردی سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، افزود: نوجوان ۱۷ ساله ای به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت چند ماه پیش از طریق یکی از دوستانم در مدرسه با فردی که ادعا می کرد شغل مناسبی را به وی معرفی می کند، آشنا شدم و به دلیل نیاز مالی که داشتم ارتباطم با این فرد افزایش یافت تا اینکه پس از صحبت های مقدماتی وی پیشنهاد داد چند حساب بانکی در نزد بانک های مختلف باز و با دریافت عابر بانک، کارت ها را در اختیار وی قرار دهم و ماهیانه مبلغ ۲۰ میلیون ریال دریافت کنم.

وی تاکید کرد: با دریافت کارت های عابربانک، کارت ها در اختیار این فرد قرار دادم ولیکن متوجه شدم که مبالغ مختلفی از حسابم واریز و برداشت می شود و واریزی های مخلتفی در حسابم دارم و در نهایت متوجه شدم کارت هایم در سایت های شرط بندی و قمار مورد استفاده قرار گرفته است.

این مقام انتظامی ادامه داد: شناسایی متهم و بررسی موضوع در اختیار تیمی از مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و پس از تحقیقات و استفاده از روش های فنی و پلیسی کارآگاهان پلیس فتا موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم ۲۱ ساله شناسایی و با دستور قضائی وی را دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه متهم در پلیس فتا به جرم ارتکابی اعتراف کرد، افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهم تا کنون ۱۰ تن از شهروندان را به همین شیوه اغفال و کارت های آنان را در سایت های شرط بندی معرفی و تا کنون حدود ۵ میلیارد ریال کلاهبرداری و پولشویی کرده است.

گودرزی تصریح کرد: شناسایی مال باختگان در در دستور کار قرار دارد و متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

وی گفت: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند، این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد و نا آگاه جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت کنند از آنها تقاضای اجاره کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند و با این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می پردازند.

گودرزی افزود: شهروندان باید توجه داشته باشند، اجاره دادن کارت، شماره حساب و درگاه بانکی برای سایت‌های قمار و شرط بندی به عنوان مشارکت در جرم است و برابر قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد خواهد شد.

وی گفت: مردم بایستی سطح سواد رسانه ای خود را افزایش دهند و به هشدار هایی که بر اساس پرونده های واقعی روزانه توسط قسمت های مختلف پلیس فتا از طریق سایت رسمی پلیس فتا و یا رسانه های عمومی اطلاع رسانی می شود توجه کنند.