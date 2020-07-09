آمار جانباختگان کرونا باز هم رکورد زد/۲۲۱ فوتی در یک شبانه روز

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر پنج شنبه در ارتباط زنده تلویزیونی، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

وی با اشاره به شناسایی ۲۰۷۹ مورد جدید کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته، گفت: تا کنون ۲۵۰ هزار و ۴۵۸ نفر از جمعیت کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند.

لاری، تعداد فوتی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۲۱ نفر اعلام کرد و افزود: بر همین اساس، تا کنون ۱۲ هزار و ۳۰۵ نفر از هموطنان بر اثر ابتلاء به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت، آمار بهبود یافتگان را ۲۱۲ هزار و ۱۷۶ نفر اعلام کرد و گفت: در شرایط کنونی، تاکنون ۳۳۲۴ نفر از بیماران کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

لاری افزود: تاکنون یک میلیون و ۸۹۷ هزار و ۸۰۳ نمونه مورد آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.