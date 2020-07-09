امیر حاتمی درگذشت فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی درگذشت امیر خلبان هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران موجب تاسف و تاثر گردید.

سال‌ها خدمت مجاهدانه آن فرمانده شجاع در عرصه‌های مختلف به ویژه در دوران پرافتخار دفاع مقدس و حضور در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، یاد آور نقش آفرینی های موثر این فرمانده مخلص بوده است.

درگذشت این پیشکسوت پرتلاش را به محضر فرمانده معظم کل قوا، بیت شریف آن مرحوم و خانواده نیروهای مسلح تسلیت عرض نموده و برای ایشان غفران و رحمت الهی و علو درجات را از خدای متعال خواستارم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سرتیپ ستاد امیر حاتمی