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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۱۵

معاون استاندار قم:

اتصال ۷۵ متری عمار یاسر به آزاد راه قم- کاشان در اولویت است

اتصال ۷۵ متری عمار یاسر به آزاد راه قم- کاشان در اولویت است

قم - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت :پروژه اتصال ۷۵ متری عمار یاسر به آزاد راه قم- کاشان یکی از پروژه‌های مهم می باشد که با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهشتی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای فنی استان قم که در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر طرح‌های عمرانی استان گفت: ایمنی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است که برای بالا بردن کیفیت اجرا نظارت‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد.

وی در ادامه بر ضرورت تکمیل رینگ اصلی شهر قم و تردد آسان زائران و مسافران به هسته مرکزی شهر قم گفت: پروژه اتصال ۷۵ متری عمار یاسر به آزاد راه قم- کاشان یکی از پروژه‌های مهم است که با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان در حال اجراست و در این راستا استفاده از منابع ملی کارگشا خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به محدودیت بودجه‌ای که وجود دارد افزود: محدودیت بودجه‌های عمرانی در سطح کشور و استان وجود دارد بنابراین در تخصیص بودجه به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دستگاه‌های اجرایی استفاده بهینه و بهره‌وری اصلی مهم است.

کد مطلب 4970039

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