تمرین سبک پرسپولیس در محوطه هتل/ برگزاری نشست هماهنگی بازی امروز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۲۰:۱۵ امروز جمعه در هفته بیست و چهارم لیگ برتر در تبریز میهمان تیم ماشین سازی است.
بازیکنان تیم پرسپولیس پیش از ظهر امروز و در محوطه هتل محل اقامت خود، تمرین سبکی را انجام دادند.
همچنین صبح امروز نشست هماهنگی دیدار تیمهای ماشینسازی و پرسپولیس به ریاست جلال مرادی ناظر بازی و با حضور فریدون اصفهانیان، ناظر داوری انجام شد.
در این جلسه مشخص شد که ماشینسازی در بازی امروز با لباس یکدست سفید و دروازهبانش با پیراهن طوسی و پرسپولیس نیز با پیراهن یکدست قرمز و دروازهبانش با لباس سبز به میدان میروند.
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