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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۷

دو خبر کوتاه از سرخپوشان؛

تمرین سبک پرسپولیس در محوطه هتل/ برگزاری نشست هماهنگی بازی امروز

تمرین سبک پرسپولیس در محوطه هتل/ برگزاری نشست هماهنگی بازی امروز

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس امروز در محوطه هتل محل اسکان خود در تبریز تمرین سبکی را انجام دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۲۰:۱۵ امروز جمعه در هفته بیست و چهارم لیگ برتر در تبریز میهمان تیم ماشین سازی است.

بازیکنان تیم پرسپولیس  پیش از ظهر امروز و در محوطه هتل محل اقامت خود، تمرین سبکی را انجام دادند.

همچنین صبح امروز نشست هماهنگی دیدار تیم‌های ماشین‌سازی و پرسپولیس به ریاست جلال مرادی ناظر بازی و با حضور فریدون اصفهانیان، ناظر داوری انجام شد.

در این جلسه مشخص شد که ماشین‌سازی در بازی امروز با لباس یکدست سفید و دروازه‌بانش با پیراهن طوسی و پرسپولیس نیز با پیراهن یکدست قرمز و دروازه‌بانش با لباس سبز به میدان می‌روند.

کد مطلب 4970284

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