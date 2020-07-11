رد و بدل رشوه در دل بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از مدیران سابق دولتی در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با بیان اینکه اتهامات این افراد در حوزه ارزی و بانکی است گفت: امید اسدبیگی مهرداد رستمی مجتبی کهال زاده، جواد بصیرانی، مهرداد رستمی، اکبر لارجانی، فرشاد طالبی، مهدی توسلی، سید رسول سجاد، محسن صالحی، سید محمد حسینی از متهمان این پرونده هستند.

مسعودی به دیگر متهمان اشاره کرد و گفت: فرزاد محمدی، اسد الله سیفی، شهریار دربانی، سید محمدرضا آل علی، موسی حسین زاده، محمدرضا قائدی، میثم فرجام، محمد نوری، محمد بیرانوند، سید وحید حسینی، حمیدرضا مخبر و رضا انصاری از دیگر متهمان این پرونده هستند. حیطه فعالیت این مدیران بانکی بوده است.

در ادامه مسعود شامحمدی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: متهم امید اسدبیگی ارتباط بسیار نزدیکی با دو نفر از مدیران اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی به نام‌های محسن صالحی و سید رسول سجاد داشت.

وی به مستنداتی در این زمینه اشاره و تصریح کرد: گزارش سازمان اطلاعات سپاه تهران نشان دهنده ارتباطات غیرمتعارف اسدبیگی با رسول سجاد است. در زمان تعطیلی بانک مرکزی امید اسدبیگی یکی از افرادی بوده است که به دفتر متهم سجاد رفت و آمد می‌کرد.

نماینده دادستان ادامه داد: گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیان کننده آن است که متهم امید اسدبیگی جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص نوع ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت رشوه‌هایی را به متهم سجاد پرداخت کرده است.

شامحمدی به بخش‌های دیگری از کیفرخواست اشاره کرد و گفت: متهم کحال‌زاده به صراحت اظهار داشته شرکت معتمد پارسه و اسدبیگی در موارد متعدد مبالغی را به صورت سکه و ارز به مدیران بانک مرکزی از جمله رسول سجاد و محسن صالحی پرداخت کرد.

وی به رشوه‌های رد و بدل شده اشاره کرد و گفت: تعداد ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به دستور اسدبیگی توسط یکی از مدیران خود به نام سید وحید حسینی تهیه و در بانک مرکزی به سجاد داده شده است

نماینده دادستان ادامه داد: متهم کحال‌زاده در اقاریرش از پرداخت ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی برای دو ماه قبل از دستگیری و ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی از سال ۹۱ تا ۹۶ و همچنین اینکه امید اسدبیگی بابت قرارداد کارگزاری تعداد ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به متهم محسن صالحی گفته است.

وی به دیگر رشوه‌های رد و بدل شده اشاره کرد و گفت: رسول سجاد نیز طی چندین مرحله از متهم امید اسدبیگی بیش از ۴۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی دریافت کرده است؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته متهم امید اسدبیگی ارتباطات نزدیکی با رسول سجاد و محسن صالحی داشته است. سجاد اعلام کرده که ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی از امید اسدبیگی دریافت شده است و ۵۰۰ سکه را فروخته است.

نماینده دادستان ادامه داد: محسن صالحی یک ماه قبل از بازداشت از یکی از کارگزاران بانک مرکزی یک دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده که سند خودروی خود به نام شوهر خواهرش یعنی محمدرضا حسینی است که این خودرو شناسایی و توقیف شد.

شاه محمدی ادامه داد: طبق تحقیقات صورت گرفته مشخص شد محسن صالحی به عنوان یکی از مدیران بانک مرکزی از زمانی که سرپرستی یکی از اتاق‌های بانک مرکزی را برعهده گرفت، افرادی که به نامبرده مراجعه داشتند و او ارتباطات ناسالمی را برقرار می‌کرده و مبالغ نامشروعی را به صورت وجوه نقد و وجوه ارزی و دلاری و سکه‌های تمام بهار آزادی، املاک متعدد و ماشین‌های مدل بالا برای خود گرفته است.

در ادامه اسدبیگی درباره ارتباط خود با صالحی توضیح داد: صالحی به من گفت می‌خواهی برائت سهام بخرم چرا که من می‌توانم برائت کد بورسی بگیرم، من هم یک و نیم میلیارد تومان با او معامله کردم و سهام بورسی خریدم. اما زمانی که در پرداخت حقوق با پرسنل خود با مشکل روبرو شدم از او خواستم سهامم را بفروشم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان ضرر کردم

اسدبیگی درباره پرداخت رشوه و جعل اسناد هم گفت: موضوع پرداخت رشوه را قبول ندارم. هیچ جعلی هم از دفتر من پیدا نشده است

این متهم ادامه داد: در ۵ سال گذشته هیچ تسهیلاتی نگرفتم. سوال من این است وقتی کارمندی از هفت تپه که ۸ میلیون حقوق می‌گیرد چرا اصلاً سرکار نمی‌رود، من روزانه ۸۰۰ میلیون حقوق می‌دهم در حالی که سرکار نمی‌روم، اگر یکی دو ماه دیگر نیز سرکار نروم شرکت هفت تپه از بین می‌رود

نماینده دادستان در ادامه همچنین به اتهامات برخی متهمان این پرونده اشاره کرد و گفت: متهم ردیف ۱۷ احمد سعیدی فر متهم است به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان، متهم ردیف ۱۸ فرزاد محمدی متهم است به دریافت رشوه و ارتشاء به میزان ۲۰۰ میلیون تومان بابت رفع مسدودی کارت بازرگانی شرکت دنیای معتمد پارسه از محمد بیرانوند، متهم ردیف ۱۹ اسد الله سیفی فرزند ماشاالله متهم است به پرداخت رشوه شامل ۵۰۰ میلیون تومان به محسن صالحی در قبال تغییر ریت ارز در قرار داد کارگزاری بانک مرکزی و دو قطعه شمش طلای ۱۰۰ گرمی به متهم سجاد از محل تغییر ریت ارز قراردادهای کارگزاری حدود ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان سود آن. شهریار دربانی فرزند محمد متهم است به پرداخت رشوه به محسن صالحی در قبال تغییر ریت‌های بانک مرکزی به میزان یک میلیارد تومان وجه نقد، ۲۰۰ هزار دلار آمریکا که سود حاصل آن برای دربانی حدود ۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

شامحمدی در خصوص سایر متهمان گفت سید محمدر ضا آل علی فرزند سید نورالدین متهم است به پرداخت رشوه شامل یک دستگاه خودروی بی ام و ۷۳۰ مدل ۲۰۱۷ به ارزش زمان تحویل حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، مبلغ ۱۲۰ هزار دلار آمریکا، ۳۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و ۳۰ هزار دلار سرمایه بازار فارکس به متهم محسن صالحی و پرداخت سکه تمام بهار آزادی به متهم سید رسول سجاد و سود حاصل از تغییر ریت ارز در حدود ۲۰۰ هزار دلار.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ۲۲ موسی حسین زاده متهم است به پرداخت رشوه شامل ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد از محل پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جهت سرمایه گذاری در بورس؛ مبلغ ۳۲۴ هزار دلار آمریکا در قبال تغیر ریت ارز در قرارداد کارگزاری به متهم صالحی که سود حاصل آن حدود ۶۴۸ هزار دلار آمریکاست.

وی گفت: محمدرضا قائدی فرزند غلامعلی که متواری است متهم است به پرداخت رشوه بابت قراردادهای کارگزاری شرکتی در کشور اروپایی به میزان یک واحد آپارتمان به ارزش ۷۰۰ هزار دلار در یک شهر اروپایی و ۳۰ هزار دلار آمریکا در قالب یک عدد مستر کارت و دو عدد ویزا کارت بابت پرونده‌های کارگزاری همان شرکت به متهم رسول سجاد. متهم ردیف ۲۴ میثم فرجام جمشیدی که متواری است متهم است به پرداخت رشوه به متهم سجاد. متهم ردیف ۲۵ محمد نوری فرزند حسین متهم است به مساعدت در پرداخت رشوه به مدیران ادارات بابت پرونده‌های شرکت نیشکر هفت تپه و امید اسد بیگی با همکاری متهم امید اسد بیگی و امیر اسد بیگی.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ۲۶ محمد بیرانوند فرزند علی متهم است به مساعدت در پرداخت رشوه به میزان ۲۰۰ میلیون تومان به فرزاد محمدی در پرونده رفع مسدودی کارت بازرگانی شرکت دنیای معتمد پارسه.

نماینده دادستان ادامه شامحمدی در واکنش به برخی سخنان متهم خطاب به وی گفت: شما از مسئولان نام می‌برید و به دنبال حاشیه سازی برای پرونده خود هستید، این در حالی است که پرونده شما شفاف است. زمانی که اسناد ارائه می‌شود هیچ دفاعی ندارید، در مرحله مقدماتی اقرار کردید که رشوه پرداخت کردید.

در ادامه شامحمدی کیفی پر از سکه را در دادگاه نشان داد و گفت: در این کیف ٤٠٠ سکه است که بسته بندی سکه‌ها مربوط به صرافی پسرعموی متهم است.

وی افزود: این سکه‌ها از منزل سجاد و صالحی کشف شده است.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم سجاد خطاب به وی گفت آیا اتهامات خود را قبول دارید که متهم پاسخ داد: خیر، بنده مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی بودم و مدیر کل نبودم برای اثبات نگرفتن رشوه باید یک سری مسائل محرمانه بانک مرکزی را بیان کنم.

قاضی در واکنش به این سخن متهم خطاب به وی گفت: گمان نمی‌کنم مسائل رشوه و گرفتن آپارتمان و از این حرف‌ها ربطی به مسائل سری بانک مرکزی داشته باشد.

متهم پاسخ داد: آپارتمان نگرفته‌ام و آپارتمان وجود خارجی ندارد. آقای اسدبیگی را مدیر حراست وقت بانک مرکزی به ما معرفی کرده است. من هیچ کارگزاری‌ای معرفی نکرده‌ام.

سجاد در خصوص آشنایی اش با اسد بیگی گفت: سال ۹۵ اولین جلسه ما برگزار شد؛ در آن جلسه ادعا کرد کارهای مختلفی انجام می‌دهد و قصد دارد با بانک مرکزی روابط کارگزاری داشته باشد. در آن جلسه توافق شد اسدبیگی ۱.۷ درصد کارمزد دریافت کند. این امر در حالی بود که آخرین مصوبه کمیته تأمین اسکناس برای تأمین درهم امارات کارمزد ۲ درصد بود.

وی ادامه داد: اسدبیگی در نتیجه این قرارداد ۱۳۸ میلیون درهم طی ۷ فقره به حساب بانک مرکزی واریز کرد. بعد از این واریزی توسط اسدبیگی ما به وی یورو یا لیر دادیم.

سجاد خطاب به دادگاه گفت: هیچ چیزی از منزل من کشف نشده است، هر آنچه که بوده خودم گفته‌ام و یا تحویل داده‌ام. زمانی که افراد نزد من می‌آمدند سکه‌هایی به من می‌دادند که من بعد از رفتنشان متوجه می‌شدم که در داخل کیف سکه است. کار خاصی برای کسی انجام نداده‌ام و هر آنچه که صورت گرفته تصمیم کمیته بوده است. من از کسی رشوه نگرفتم.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به قاضی گفت: با توجه به اعترافات دیگر متهمان، همسر سجاد با وی هماهنگ می‌کند و ۳۰۰ و خرده‌ای سکه را تحویل ضابط می‌دهد. وی اعتراف کرده است که ۸۰۰ سکه گرفته است ۴۰۰ سکه را فروخته است و مابقی را استرداد کرده است.

سجاد در واکنش به سخنان نماینده دادستان پاسخ داد: سکه‌ها را خانمم داده است، اما مقداری از آن برای پسرم است.

قاضی خطاب به متهم گفت: پسر شما کجا بوده است؟

این متهم گفت: پسر من کارمند بانک مرکزی بوده است.

نماینده دادستان گفت: عمده این سکه‌ها وکیوم شده است.

قاضی خطاب به متهم سجاد گفت: ۴۰ سکه برای فرزندتان بوده است مابقی از کجا آمده است؟ که متهم پاسخ داد: هدیه گرفته‌ام از بانک مرکزی، در پایان سال به ما هدیه می‌دادند.

سپس قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه امروز، ادامه رسیدگی را به روز چهارشنبه موکول کرد.