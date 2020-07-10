صنعت گردشگری در آذربایجان غربی مورد غفلت واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی بعد از ظهر جمعه در دیدار با مدیرعامل و مسئولان سازمان همیاری شهرداری‌های از آذربایجان غربی به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری به خصوص در بحث توریسم درمانی نام برد و افزود: صنعت گردشگری در استان مورد غفلت واقع شده و با وجود ظرفیت‌هایی متعدد و متنوعی مانند دریاچه ارومیه و رودخانه شهرچایی، اقدام خاصی برای بهره‌برداری حداکثری از آنها به نفع صنعت گردشگری انجام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تفریح و نشاط از نیازهای مردم است و باید مورد اهمیت قرار گیرد که نتیجه پرداختن به آن ارتقای استان در حوزه گردشگری و نیز افزایش اشتغال مردم خواهد بود ادامه داد: توجه به صنعت گردشگری باید یکی از اولویت‌های همه مسئولین استان باشد.

امام جمعه ارومیه در ادامه با بیان اینکه پیوست فرهنگی در پروژه‌های مختلف نباید مورد غفلت مسئولین قرار بگیرد، تصریح کرد: تدوین پیوست‌های فرهنگی برای پروژه‌های مختلف که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست، از جمله مواردی است که مورد غفلت قرار گرفته و متأسفانه در پروژه‌های مختلف خصوصاً در پروژه‌های شهری این پیوست‌ها وجود ندارند.

وی افزود: حتی در شهربازی ارومیه نیز این پیوست فرهنگی وجود ندارد و حداقل تا کنون ارائه نشده است که نباید به سادگی از آن گذشت و این موضوع در بحث استفاده از نعمت دریاچه ارومیه نیز صادق است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی همچنین با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته به موضوع جوان‌گرایی در سازمان همیاری شهرداری‌های استان اضافه کرد: سازمان یا نهادی را به خاطر ندارم که اکثریت قریب به اتفاق مدیران و کارکنان آن از جوانان باشند و البته این موضوع در گذشته حتی در سازمان همیاری هم مسبوق به سابقه نبوده است.

حجت الاسلام قریشی افزود: این تیم جوان مدیریتی فرصت ارزشمندی است تا به مسئولین استان نشان دهد که می‌توانند به جوانان اعتماد کنند و امور مختلف را با سرعت پیش ببرند و بدانید که موقعیتی که در آن قرار دارید بسیار مهم است تلاش کنید با همه توان در انجام وظایف خود عمل کنید.

امام جمعه ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی استان اظهار کرد: از ظرفیت‌های مهمی که در استان وجود دارد، پارک‌های علم و فناوری هستند که در آنها جوانان خوش‌فکر با ایده‌ها و اختراع‌های خوبی گرد هم جمع شده‌اند که اگر از آنها حمایت شود، اشتغالزایی برای جوانان و در نتیجه درآمدزایی برای استان و مردم را در پی خواهد شد.

حجت الاسلام قریشی خاطرنشان کرد: نباید در بحث پارک‌های علم و فناوری صرفاً به استان آذربایجان‌غربی اکتفا کرد و باید از ظرفیت پارک‌های استان‌های دیگر نیز استفاده شود و در کنار آنها از تجارب اساتید دانشگاهی بهره‌گیری شود.

امام جمعه ارومیه با اشاره به وضعیت سازمان همیاری شهرداری‌ها در گذشته گفت: سازمان‌های همیاری بسته به موقعیت خود همواره با فضای سیاسی مرتبط و درگیر بوده و متأسفانه همین موضوع باعث شده این سازمان از رسالت اصلی خود فاصله بگیرد در این راستا تلاش کنید در مسیر انجام وظایف خود تحت تأثیر جریانات سیاسی نباشید.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب، بحث معنویت را مورد تاکید قرار داد و افزود: به معنویت اهمیت دهید و طوری عمل کنید که هرکسی وارد مجموعه شما شد، احساس معنویت کند.

حجت الاسلام قریشی گفت: شاه کلید موفقیت در هر کاری تقوا و خدا ترسی است در این راستا آن را فراموش نکنید که در این صورت یاری خداوند در اهدافتان شامل حالتان خواهد شد و به یاری خدا در بن‌بست قرار نخواهید گرفت.