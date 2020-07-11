دستگاه نشان دهنده درصد وزن مواد جامد در صنایع غذایی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در یک شرکت دانش بنیان مرتبط با بنیاد مستضعفان موفق به طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم «بریکس سنج آنلاین» شدند. این سیستم که با توجه به اعلام نیاز یکی از شرکت های بزرگ فعال در صنعت غذایی کشور ساخته شده، دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی است که با توجه به گستردگی نیازهای صنعتی کشور به سامانه ها و سیستم های سنجش غلظت، می تواند نقش مهمی در تامین نیازهای سایر صنایع داخلی داشته باشد و با بی نیاز کردن کشور از واردات دستگاه ها و سیستم های مشابه مانع خروج ارز شود.

درجه بریکس(Brix) شاخصی است که نشان دهنده درصد وزن مواد جامد موجود در محلول به وزن کل محلول است، به عبارت دیگر هرچه درجه بریکس محلولی بیشتر باشد، غلظت مواد جامد در آن محلول نیز بیشتر است؛ عوامل مختلفی مانند کنترل های دستی یا انسانی (عدم وجود اتوماسیون)، استهلاک و قدمت بالای دستگاه ها در نوسانات بریکس موثرند.

نوسانات بریکس خارج از رنج استاندارد باعث تولید محصول نامنطبق شده و ضایعات را افزایش می دهد که این امر می تواند باعث توقف خط تولید شود. بنابراین با کنترل لحظه ای و آنلاین بریکس در خط تولید ضمن جلوگیری از تولید محصولات نامنطبق میتوانیم ضایعات را کاهش و از توقفات خط تولید به علت تغییرات غلظتی نیز جلوگیری کنیم.

بریکس بصورت چشمی قابل تشخیص و بصورت آزمایشگاهی(دستگاهی) قابل اندازه گیری است؛ در روش چشمی و تشخیص از روی رنگ محصول، خطای انسانی بسیار بالا بوده و باعث ایجاد ضایعات و توقف خط تولید خواهد شد. روش آزمایشگاهی نیز دقیق تر اما مستلزم صرف زمان و نمونه برداری می باشد. با توجه به دقت پایین روش های سنجش چشمی و زمان طولانی روشهای اندازه گیری آزمایشگاهی، استفاده از بریکس سنج آنلاین و نصب آن در خط تولید بهترین راهکار خواهد بود.

محققان این شرکت های دانش بنیان با تکیه بر دانش فنی و درک گستردگی نیاز غلظت سنجی در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی؛ این سیستم آنلاین را با ویژگی هایی مانند تولید محصول یکنواخت و باثبات به لحاظ بریکس در کل فرآیند، ایمن بودن در مقابل نویز ها و ارتعاشات مکانیکی و مقاومت در برابر شستشو با انواع محلول ها طراحی و راه اندازی کردند و این سیستم هم اکنون با موفقیت در کارخانه های هدف، استفاده می شود.

موفقیت متخصصان داخلی در تولید این سیستم بریکس سنج با فناوری بالا می تواند نوید خودکفایی کشور در صنعت تولید انواع بریکس سنج ها را دهد، صنعتی که عمده بازار آن هم اکنون در دست شرکت های خارجی است.