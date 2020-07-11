بازیکن برزیلی تیم والیبال شهداب یزد به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه شهداب یزد، ویکتور بابوجیا آرائوجو بازیکن برزیلی تیم والیبال شهداب یزد پس از طی سفری ۱۶ ساعته، بامداد امروز وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد و پس از پشت سر گذاشتن تست کرونا و منفی شدن نتیجه این تست و همچنین نداشتن هیچ گونه علائمی از این بیماری وارد خاک ایران شد.

باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد از زحمات میثم جعفری مدیر تشریفات فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران که تمامی هماهنگی ها و مدارک لازم را جهت ورود به موقع و بدون دردسر این بازیکن به ایران، با وجود شرایط سخت کرونایی، بسته بودن مرزها و نبود پرواز مناسب، انجام دادند، تشکر و قدردانی می نماید.