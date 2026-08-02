خبرگزاری مهر، گروه استانها - هادی دوراهکی: با نزدیک شدن به زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته سال تحصیلی جدید، نگرانی خانوادهها، دانشجویان و نخبگان شهرستان دیر درباره سرنوشت دانشگاه پیامنور این شهرستان بار دیگر افزایش یافته است؛ یک نگرانیکه ریشه آن به سال گذشته و قرار گرفتن این مرکز در فهرست بررسی طرح آمایش آموزش عالی بازمیگردد.
سال گذشته پس از انتشار اخبار مربوط به احتمال حذف برخی مراکز دانشگاه پیامنور از دفترچه انتخاب رشته، مسئولان شهرستان، نماینده مجلس، امام جمعه، استانداری و دانشگاه پیامنور استان بوشهر با برگزاری نشستها و رایزنیهای متعدد، از پیگیری جدی موضوع خبر دادند و امیدواریهایی نسبت به حفظ این مرکز ایجاد شد.
اکنون، در حالی که هنوز دفترچه انتخاب رشته منتشر نشده است، مردم دیر امیدوارند با توجه به شرایط امروز کشور، حساسیتهای منطقه جنوب، جایگاه راهبردی این شهرستان در حاشیه خلیج فارس و اهمیت حفظ عدالت آموزشی، دانشگاه پیامنور دیر همچنان در چرخه پذیرش دانشجو باقی بماند.
دیر؛ شهرستانی با پیشینه علمی، فرهنگی و راهبردی
شهرستان دیر یکی از بنادر جنوبی استان بوشهر، در طول تاریخ به عنوان یکی از مراکز مهم دریانوردی، تجارت، فرهنگ و علم در سواحل خلیج فارس شناخته شده است.
این منطقه علاوه بر برخورداری از ظرفیتهای اقتصادی، صیادی و دریایی، زادگاه عالمان دینی، شاعران، استادان دانشگاه، مدیران، پژوهشگران و نخبگان علمی بسیاری بوده که در عرصههای مختلف کشور نقشآفرینی کردهاند.
همجواری با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و قرار گرفتن در یکی از مهمترین کریدورهای انرژی جهان، جایگاه شهرستان دیر را بیش از گذشته برجسته کرده است؛ جایگاهی که بسیاری از کارشناسان معتقدند باید در تصمیمگیریهای کلان آموزشی نیز مورد توجه قرار گیرد.
آموزش عالی؛ مکمل توسعه جنوب
جنوب استان بوشهر سالها است میزبان بزرگترین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور است؛ اما توسعه اقتصادی بدون توسعه فرهنگی و علمی، نمیتواند آیندهای پایدار برای این منطقه رقم بزند.
دانشگاه پیامنور دیر طی سالهای گذشته فرصت ادامه تحصیل را برای صدها دانشجو، بهویژه دختران، در محل زندگیشان فراهم کرده است؛ موضوعی که علاوه بر کاهش هزینههای خانوادهها، از مهاجرت آموزشی و خالی شدن سرمایه انسانی منطقه نیز جلوگیری کرده است.
بسیاری از خانوادههای شهرستان معتقدند حفظ این مرکز آموزشی، بخشی از عدالت آموزشی و توسعه متوازن جنوب استان بوشهر است.
طرح آمایش آموزش عالی؛ دغدغهای که همچنان ادامه دارد
موضوع دانشگاه پیامنور دیر در قالب طرح آمایش آموزش عالی کشور مطرح شد؛ طرحی که بر اساس آن، تعدادی از مراکز دانشگاه پیامنور در سطح کشور مورد بازنگری قرار گرفتند.
سال گذشته نام مراکز دیر، کنگان، اهرم و خورموج نیز در میان مراکز مورد بررسی قرار گرفت و همین موضوع موجی از نگرانی را در جنوب استان ایجاد کرد.
اگرچه مسئولان محلی پیگیریهای گستردهای انجام دادند، اما اکنون با نزدیک شدن به انتشار دفترچه جدید، این مطالبه دوباره از سوی مردم مطرح شده است تا تصمیمگیران با در نظر گرفتن شرایط خاص منطقه، نگاه ویژهای به این شهرستان داشته باشند.
موضوع را پیگیری کردیم
فرماندار دیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از همان زمان که موضوع قرار گرفتن مرکز پیامنور دیر در فهرست بررسی طرح آمایش مطرح شد، جلسات متعددی با مسئولان دانشگاه، استانداری و نماینده مردم در مجلس برگزار شد.
سید علیرضا سجادی افزود: در همان مقطع، در حضور دانشجویان و اصحاب رسانه با رئیس دانشگاه پیامنور استان تماس گرفتم و ایشان اعلام کردند با توجه به شرایط شهرستان دیر، تلاش خواهند کرد این مرکز حفظ شود و در پیگیریهای بعدی نیز همین موضوع مورد تأکید قرار گرفت.
فرماندار دیر ادامه داد: پس از تشدید نگرانیها، شخصاً برای پیگیری موضوع به تهران سفر کردم و در جلساتی با حضور نماینده مردم جنوب استان و مسئولان ذیربط، این مطالبه را مطرح کردیم. همچنین معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر نیز موضوع را به صورت مستمر دنبال کرد.
سجادی با اشاره به شرایط خاص شهرستان دیر گفت: نزدیکی محل تحصیل به محل سکونت، بهویژه برای دانشجویان دختر، اهمیت فراوانی دارد و حفظ این مرکز آموزشی میتواند از افزایش هزینههای خانوادهها و کاهش فرصت ادامه تحصیل جوانان جلوگیری کند.
هدف، حفظ حداکثری مراکز است
محمدرضا بحرانی رئیس دانشگاه پیامنور استان بوشهر پیش از این اعلام کرده بود که در قالب طرح آمایش آموزش عالی، ۱۳۸ مرکز پیامنور کشور مورد بررسی قرار گرفتهاند و در استان بوشهر نیز چند مرکز از جمله دیر در فهرست ارزیابی قرار دارند. سیاست دانشگاه، حفظ حداکثری مراکز استان و استفاده از ظرفیت تعامل با مسئولان محلی و وزارت علوم برای جلوگیری از کاهش خدمات آموزشی در مناطق مختلف است.
اظهارات رئیس دانشگاه پیامنور استان بوشهر در آن مقطع، امیدواریهایی را در میان مردم شهرستان دیر ایجاد کرد و اکنون نیز افکار عمومی انتظار دارند این رویکرد در تصمیم نهایی وزارت علوم مورد توجه قرار گیرد.
حفظ آموزش عالی در جنوب، مطالبه مردم است
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع حفظ مراکز پیامنور جنوب استان را در سطح ملی دنبال خواهیم کرد.
حجتالاسلام موسی احمدی افزود: مکاتبه با وزیر علوم، طرح موضوع در کمیسیون آموزش مجلس و پیگیری در جلسات مرتبط با طرح آمایش آموزش عالی در دستور کار قرار دارد.
احمدی تأکید کرد: مردم جنوب استان بوشهر حق دارند از دسترسی پایدار به آموزش عالی برخوردار باشند و امیدواریم با همکاری وزارت علوم، این دغدغه برطرف شود.
حفظ دانشگاه، حفظ امید و آینده جوانان است
امام جمعه دیر، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه فرهنگی و علمی شهرستان گفت: دیر دارای پیشینهای ارزشمند در عرصه علم، فرهنگ و دیانت است و شخصیتهای علمی، فرهنگی و مدیریتی فراوانی را به کشور معرفی کرده است.
حجتالاسلام سیدعلی حسینی افزود: دانشگاه پیامنور ادامه همین مسیر علمی است و حفظ آن، حفظ سرمایه انسانی شهرستان خواهد بود.
امام جمعه دیر با اشاره به شرایط حساس ماههای اخیر کشور اظهار کرد: مردم شهرستان دیر همانند گذشته، در حوادث و تحولات اخیر با حضور در صحنه، همراهی، انسجام و پایبندی خود به آرمانهای انقلاب و کشور را نشان دادند و شهدایی نیز تقدیم ایران اسلامی شد.
وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید زمینه امید، نشاط و آیندهنگری را در میان جوانان تقویت کرد. حفظ مراکز آموزش عالی در مناطق راهبردی همچون جنوب استان بوشهر، اقدامی در راستای تقویت سرمایه اجتماعی، عدالت آموزشی و توسعه متوازن کشور است.
چشمانتظار تصمیمی امیدآفرین
اکنون که کشور بیش از هر زمان دیگری به همبستگی، امید اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت جوانان نیاز دارد، مردم شهرستان دیر انتظار دارند تصمیمگیری درباره دانشگاه پیامنور این شهرستان، با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و راهبردی منطقه انجام شود.
حفظ این مرکز آموزشی، تداوم فعالیت یک دانشگاه و فرصت تحصیل برای صدها جوان، تقویت سرمایه انسانی جنوب استان بوشهر و پاسداشت مطالبه مردمی است که همواره در کنار نظام و کشور ایستادهاند و امروز نیز امیدوارند این همراهی با نگاهی ویژه به توسعه علمی و آموزشی منطقه پاسخ داده شود.
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