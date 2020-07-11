سرویس رومینگ بدون اطلاع مشترکان فعال نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مخابرات ایران، مجید صدری اظهار داشت: در مسافرت به کشورهای خارجی، با استفاده از سیمکارت کشور مقصد، از تعرفههای آن کشور برای تماس تلفنی، ارسال پیامک و دیتا استفاده میشود، اما اگر مسافران بخواهند از سیمکارتهای ایرانی استفاده کنند، تعرفههای رومینگ تنها در صورت خروج از کشور برای آنها محاسبه میشود.
وی در توصیف بیشتر رومینگ و هزینه بینالملل تماس داخلی گفت: برخی تصور میکنند هزینه تماسها صرفا با فعال بودن رومینگ اپراتورها برایشان بهصورت بینالملل محاسبه میشود، درحالی که تنها در صورت خروج از کشور، تعرفههای رومینگ برای مشترک محاسبه خواهد شد.
صدری افزود: در روزهای گذشته، اخباری در شبکههای اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه اپراتورها بدون اطلاع مشترکان، رومینگ تماسها را فعال کردهاند و این موضوع منجر میشود تعرفههای تماسها بهصورت بینالمللی حساب شود که هزینهای بسیار بالاتر از هزینههای معمول تماس دارد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه برای استفاده از خدمات رومینگ، لازم است این امکان از قبل روی سیمکارت آنها فعال باشد، اپراتور با فعالسازی استفاده از خدمات رومینگ برای همه مشترکان خود، این امکان را فراهم کرده است تا پس از خروج مشترک از کشور و عدم دسترسی به اپراتور مبدأ، استفاده از خدمات رومینگ امکانپذیر باشد.
وی افزود: بر این اساس، در زمان حضور مشترک در خاک ایران، همواره تعرفههای عادی برای مشترک محاسبه میشود و تنها در صورت خروج مشترک از کشور و قرار گرفتن در مناطق تحت پوشش اپراتورهای طرف قرارداد، تعرفههای رومینگ محاسبه میشود.
صدری خاطرنشان کرد: این امکان به صورت یک روال عادی، برای مشترکان اپراتورهای تلفن همراه فعال است و با فعال کردن سرویس رومینگ، اینترنت رومینگ و اینترنت گوشی همراه هنگام سفر میتوان از اینترنت همراه استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هر یک از سیمکارتهای دائمی و اعتباری شرایط خاص خود را برای استفاده از سرویس رومینگ دارند، اضافه کرد: تعرفه رومینگ هر یک از اپراتورها در شرایط حضور در کشورهایی که قرارداد رومینگ با آنها بسته شده، متفاوت است و در وبسایت اپراتورهای همراه قرار گرفته است.
نظر شما