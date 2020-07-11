حادثه گوهرشاد یک جریان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی در پیش از ظهر شنبه در جمع خواهران بسیج دانشجویی و فعال فرهنگی بیرجند بیان کرد: قتل و جنایت در مسجد گوهر شاد واقعه‌ای اتفاقی نیست بلکه تفکری بوده که جریان است.

وی ادامه داد: این حادثه جریانی بود که در آن دو قدرت منهای خدا اعم از شرق به پیروی از کمونیسم و غرب به پیروی از انگلیس و آمریکا ارزش‌های الهی و اسلامی را از بین بردند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه امروز حرکت قصبی کمونیسمی به بن بست رسیده است، اظهار کرد: امروز فطرت مردم باعث شده در کشورهای اروپایی و آمریکا فریاد عدالت خواهی تا پایان جان سردهند.

وی اظهار کرد: فرانسوی‌ها بعد از ۷۰ هفته از ورود کرونا به کشور شام گفتند ما به خاطر کرونا می‌میریم اما برای سیستم سرمایه گذاری لیبرال زنده نمی‌مانیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: ادعای حقوق بشر منهای حق معنایی ندارد چراکه نمی‌توان به حق قائل نبود اما مدعی عدالت شد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور قبلاً در دست انگلیس بوده، بذر آفات را از قبل در جامعه ریختند و فساد موجود در بعد از انقلاب طی فرصت طلایی ۴۰ ساله، به دلیل تحت تاثیر بودن بعضی از مسئولان نسبت به مکتب غرب یا شرق بود.

تفکر جریان گوهرشاد ادامه دارد

آیت الله عبادی ادامه داد: آنچه در تحقق آرمان‌های انقلاب کم آوردیم به این دلیل است که امور به دست افرادی متاثر از فرهنگ بیگانه افتاد و امروز هر دو به بن بست رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه بنا بر این است در گام دوم شرایط تغییر یابد، اظهار کرد: با توجه به رسوایی‌های مکتب غربی می‌طلبد در گام دوم انقلاب نسبت به تحقق آرمان‌های انقلاب بیش از گذشته پافشاری کنیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: در جریان مسجد گوهر شاد با سلاح و زور چادر را از سر زنان برداشته و تلاش داشتند با انواع شیطنت‌های غربی و شرقی مسلمانی را از میان بردارند.

جهاد برای جنگ کنونی نیازمند طرح و برنامه است

آیت الله عبادی با بیان اینکه جریان مسجد گوهرشاد تفکری بوده که ادامه دارد، بیان کرد: رهبر انقلاب فرمودند من از مسئله حجاب دغدغه دارم این در حالی است که هنوز بسیاری از مسئولان متاثر از مکتب بیگانه هستند.

وی با تاکید بر اینکه جنگ کنونی مبارزه و جهادی می‌خواهد که امام زمان (عج) بپسندد، اظهار کرد: این جهاد بدون طرح و برنامه زمان بندی میسر نیست.

آیت الله عبادی با بیان اینکه امروز نسیم رحمت الهی در جهان وزیده است، افزود: اگر درست عمل و بیان کنیم دنیا مخاطب ما خواهد بود چراکه تمام دنیا می‌داند مکتب عدالت همان مکتب امام علی (ع) و امام صادق (ع) است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: اگر در میان خودمان الگوسازی عملی درستی داشته باشیم از جهت فرهنگی در سطح جهان قله‌های اندیشه را تسخیر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه بی حجابی، گران فروشی، تقلب، کلاهبرداری و اختلاس‌های بزرگ کار انسان‌های مومن نسیت بلکه طرحی برای بی اعتماد کردن مردم نسبت به نظام است، افزود: در چنین شرایطی نیازداریم برنامه‌های دانش بنیان، زمان بندی شده و با نظارت لازم انجام شود.