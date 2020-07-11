به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، مجموعه «جنگ دوست‌داشتنی!» محصول گروه مستند روایت فتح به کارگردانی حسین همایون‌فر به خاطرات شیرین و جذابی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با میزبانی و اجرای اصغر نقی زاده پرداخته است.

در خلاصه این مجموعه طنز تلویزیونی آمده است: «هیچ جنگی دوست‌داشتنی نیست اما آدم‌های جنگ‌ گاهی دوست داشتنی هستند، هیچ زخمی بدون درد نیست، اما جای زخم‌ها گاهی دوست داشتنین، هیچ سربازی عاشق جنگیدن نیست، اما وقتی دفاع از خاک باشه جنگیدن هم گاهی دوست داشتنیه، هیچ مادری رضاش به مرگ فرزند نیست، اما وقتی شهادت باشه، مرگ هم گاهی دوست داشتنیه، هیچ دورانی سراسر دوست داشتنی نیست، اما توی مرور خاطرات، گاهی حتی جنگ هم دوست داشتنیه.»

عوامل این پروژه عبارتند از طراح و کارگردان: حسین همایون‌فر، تحقیق و پژوهش: یوسف شمشیری، هماهنگی و برنامه‌ریزی: امیر صادقی، تصویربردار و نورپرداز: حسن سیدی پریشان، صدابردار: امیرعباس کیاپور، موسیقی: محمد فرشته نژاد، اجرای دکور: نظام‌الدین مدنی، تدوین: حمیدرضا آبشار، مدیر تولید: محمدجواد آشتیانی و گرافیک: مرتضی شجاعی.

مجموعه طنز «جنگ دوست‌داشتنی!» در سی قسمت سی دقیقه به زودی در شبکه نمایش خانگی و شبکه‌های سیما روی آنتن می‌رود.