به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی جمعه شب در دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، روند اجرای پروژه‌های عمرانی، مسکن و توسعه زیرساخت‌های روستایی و شهری این شهرستان را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: این نهاد نقش مؤثری در توسعه، عمران و شکوفایی روستاها و شهرها ایفا کرده و اقدامات آن در شهرستان دیر رضایت‌بخش، اثرگذار و قابل ستایش است.

فرماندار دیر با اشاره به اجرای طرح‌های هادی، بهسازی معابر، توسعه زیرساخت‌های روستایی و اجرای پروژه‌های مسکن، افزود: خدمات بنیاد مسکن موجب ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق روستایی و شهرهای کوچک شده و این روند باید با تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تداوم یابد.

تاکید بر تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و مسکن شهرستان دیر

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز در این نشست با ارائه گزارشی از مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اجرا در شهرستان دیر، بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه خدمات زیربنایی و تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکن تأکید کرد.

امیر برومند، با بیان اینکه بنیاد مسکن با رویکردی جهادی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم گام برمی‌دارد، خاطرنشان کرد: تعامل سازنده با فرمانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و تحقق اهداف عمران و آبادانی در شهرستان دیر خواهد بود.