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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

تاکید گوترش بر لزوم توقف جنگ در همه جبهه‌ها

تاکید گوترش بر لزوم توقف جنگ در همه جبهه‌ها

دبیر کل سازمان ملل ضمن هشدار درباره پیامدهای گسترش درگیری در منطقه غرب آسیا گفت: جنگ باید در تمام جبهه‌ها در منطقه خاورمیانه متوقف و دیپلماسی باید حاکم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی پس از بازگشت از سفر خود به سوریه و قبرس در جمع خبرنگاران گفت: اکنون شش ماه از تشدید نظامی در خلیج فارس می‌گذرد و منطقه و جهان، دیگر توان جنگ را ندارد.

گوترش با هشدار درباره پیامدهای گسترش درگیری و جنگ گفت: جنگ باید در تمام جبهه‌ها در منطقه خاورمیانه متوقف و دیپلماسی حاکم شود.

وی افزود: آنچه به‌عنوان یک درگیری منطقه‌ای آغاز شد، به‌طور فزاینده‌ای به عاملی برای بی‌ثباتی جهانی تبدیل شده و تجارت از طریق تنگه هرمز فروپاشیده است.

گوترش با بیان اینکه بازارهای انرژی دچار نوسان شده‌اند، افزود: قیمت مواد غذایی و کود افزایش یافته و زنجیره‌های تامین در حال فروپاشی هستند.

دبیر کل سازمان ملل گفت: در سراسر جهان، شاهد خانواده‌هایی هستیم که برای تهیه غذا تلاش می‌کنند، کشاورزان قادر به تهیه نهاده‌های اولیه نیستند و کشورهای آسیب‌پذیر به لبه پرتگاه نزدیک‌تر شده‌اند.

وی اضافه کرد: برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که در نتیجه این امر، حدود ۴۵ میلیون نفر ممکن است با ناامنی غذایی حاد مواجه شوند.همچنین افزایش قیمت‌ها و کند شدن رشد اقتصادی، خطر بازگشت میلیون‌ها نفر دیگر به فقر را افزایش می‌دهد.

دبیرکل سازمان ملل با استقبال از توافق اخیر گروه های فلسطینی درباره غزه گفت: «تنها خبر خوب در روزهای اخیر، اعلام رئیس‌جمهوری ایالات متحده درباره توافقی است که بر اساس آن حماس سلاح‌های خود را کنار بگذارد و اسرائیل نیروهای خود را از غزه خارج کند.»

گوترش تاکید کرد: «جنگ باید در تمامی جبهه‌ها در منطقه متوقف شود، حقوق و آزادی‌های بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز و اطراف آن، و همچنین در باب‌المندب، باید به‌طور کامل احیا و دیپلماسی حاکم شود.»

وی در عین حال درباره پدیده ال نینو هشدار داد و گفت: حتی در شرایطی که ما با جنگ و بی‌ثباتی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، بحران دیگری نیز با سرعت در حال تشدید است؛ بحرانی که هیچ مرزی نمی‌شناسد و در سراسر جهان، زندگی‌ها و معیشت مردم را ویران می‌کند.

وی تاکید کرد: پدیده ال‌نینو تنها باعث افزایش گرما نمی‌شود؛ بلکه تاثیری عمیق بر بارندگی در سراسر جهان دارد. ما تاکنون تابستان حادی را پشت سر گذاشته‌ایم؛ آتش‌سوزی‌های مهیب و ویرانگری که در اسپانیا، فرانسه و مناطق بسیار فراتر از آن شعله‌ور شده‌اند و هزاران نفر جان خود را در شرایط گرمای سوزان از دست داده اند.

کد مطلب 6904686

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