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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

نجات ۱۹ شناگر از خطر غرق‌شدگی در سواحل بابلسر

نجات ۱۹ شناگر از خطر غرق‌شدگی در سواحل بابلسر

بابلسر- فرماندار بابلسر از نجات ۱۹ نفر از خطر غرق‌شدگی در سواحل این شهرستان خبر داد و از شهروندان و مسافران خواست برای حفظ جان خود تنها در محدوده‌های مجاز اقدام به شنا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی ولی‌زاده شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد ناجیان غریق مستقر در سواحل بابلسر اظهار کرد: با حضور به‌موقع نیروهای امدادی و ناجیان غریق، ۱۹ نفر که در محدوده پارکینگ‌های یک تا ۹ این ساحل در معرض خطر غرق‌شدن قرار گرفته بودند، از آب خارج و نجات یافتند.

وی با قدردانی از تلاش‌های نیروهای امدادی، ناجیان غریق و اعضای ستاد ساماندهی سواحل افزود: آمادگی و واکنش سریع نیروهای مستقر در ساحل نقش مهمی در جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار دارد.

فرماندار بابلسر با تأکید بر ضرورت توجه به توصیه‌های ایمنی، از مسافران و شهروندان خواست از شنا در مناطق ممنوعه، نقاط فاقد نظارت و محدوده‌های پرخطر ساحلی پرهیز کنند و تنها از فضاهای تعیین‌شده برای شنا استفاده کنند.

ولی‌زاده خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی از سوی مردم و همکاری با نیروهای امدادی، مهم‌ترین راهکار برای کاهش حوادث دریایی و حفظ سلامت گردشگران است.

وی همچنین بر ادامه فعالیت نیروهای امدادی، افزایش نظارت‌ها و اجرای برنامه‌های طرح سالم‌سازی دریا برای تأمین امنیت شناگران و گردشگران در سواحل بابلسر تأکید کرد.

کد مطلب 6904687

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