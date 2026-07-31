به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی ولی‌زاده شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد ناجیان غریق مستقر در سواحل بابلسر اظهار کرد: با حضور به‌موقع نیروهای امدادی و ناجیان غریق، ۱۹ نفر که در محدوده پارکینگ‌های یک تا ۹ این ساحل در معرض خطر غرق‌شدن قرار گرفته بودند، از آب خارج و نجات یافتند.

وی با قدردانی از تلاش‌های نیروهای امدادی، ناجیان غریق و اعضای ستاد ساماندهی سواحل افزود: آمادگی و واکنش سریع نیروهای مستقر در ساحل نقش مهمی در جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار دارد.

فرماندار بابلسر با تأکید بر ضرورت توجه به توصیه‌های ایمنی، از مسافران و شهروندان خواست از شنا در مناطق ممنوعه، نقاط فاقد نظارت و محدوده‌های پرخطر ساحلی پرهیز کنند و تنها از فضاهای تعیین‌شده برای شنا استفاده کنند.

ولی‌زاده خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی از سوی مردم و همکاری با نیروهای امدادی، مهم‌ترین راهکار برای کاهش حوادث دریایی و حفظ سلامت گردشگران است.

وی همچنین بر ادامه فعالیت نیروهای امدادی، افزایش نظارت‌ها و اجرای برنامه‌های طرح سالم‌سازی دریا برای تأمین امنیت شناگران و گردشگران در سواحل بابلسر تأکید کرد.