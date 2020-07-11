بازداشت ۱۱ داعشی در استان نینوا عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، وزارت کشور عراق از بازداشت ۱۱ داعشی در استان نینوا خبر داد.

در بیانیه وزارت کشور عراق آمده است: نیروهای اطلاعاتی وزارت کشور عراق ۱۱ تروریست داعشی را در مناطق مختلف استان نینوا بازداشت کرده‌اند که از جمله آنها افراد موسوم به ابوهدیر، ابورقیه و ابورحیل هستند. در جریان بازجویی‌های اولیه، این تروریست‌ها به وابستگی به داعش و اینکه در عملیات علیه نیروهای امنیتی عراق دست داشته‌اند، اعتراف کرده‌اند.

از سوی دیگر اداره اطلاع رسانی حشد شعبی عراق از کشف یک مرکز وابسته به داعش که در آنها مواد شیمیایی قرار داشت در شمال المقدادیه در استان دیالی عراق خبر داد.

این در حالی است که ساعاتی قبل، «عبد الامیر کامل الشمری» معاون فرمانده عملیات مشترک عراق، اعلام کرده بود: عملیات پاکسازی مرزهای مشترک این کشور با ایران از لوث تروریست‌های داعش آغاز شد. صبح امروز مرحله چهارم عملیات «ابطال العراق» با هدف تعقیب و گریز بقایای تروریست‌ها، برقراری امنیت و ثبات در استان دیالی و نیز پاکسازی و بازرسی نوار مرزی با جمهوری اسلامی ایران و ورود به عملیات ویژه در مناطقی که عناصر داعش از آن برای اجرای عملیات تروریستی و پناه گرفتن استفاده می‌کنند، آغاز شد. این عملیات به دستور «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح و با نظارت فرماندهی عملیات مشترک آغاز شده است. در این عملیات مساحتی بالغ بر ۱۷ هزار و ۶۸۵ کیلومتر مربع پاکسازی می‌شود.