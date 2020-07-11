  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۱

توسط گزارشگر ویژه انجام شد؛

واکنش سازمان ملل به انتقاد واشنگتن از گزارش ترور سردار سلیمانی

واکنش سازمان ملل به انتقاد واشنگتن از گزارش ترور سردار سلیمانی

گزارشگر ویژه سازمان ملل با انتشار پیامی به انتقادات مقامات آمریکایی از گزارش وی درباره ترور سردار سلیمانی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل، در پیامی که در واکنش به انتقادات مقامات آمریکایی از گزارش ترور سردار سلیمانی، منتشر کرد، نوشت: حقوق (قانون) بین‌المللی، بین‌المللی است و نه امریکایی. حقوق بین‌الملل مبنای هشدارهای من درباره استفاده کنترل نشده از پهپادهای جنگی، ارزیابی من از ترور ژنرال سلیمانی در حمله پهپادی و درخواست من برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر است.

به گزارش مهر، کالامارد که گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه ترورهای غیرقانونی و خودسرانه است روز پنجشنبه هفته گذشته در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان گزارش خود درباره ترور سردار سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد.

وی در بخشی از این گزارش تصریح کرده بود: «یک مقام دولتی بلندپایه ایرانی هدف گرفته شد؛ مقام کشوری که از حاکمیت برخوردار است. عملیات ترور سلیمانی در درگیری‌های مسلحانه سابقه نداشته است».

انتشار این گزارش با اظهارنظرهای مقام‌های آمریکایی مواجه شد و «مایک پمپئو» وزیر خارجه این کشور در واکنشی توییتری با عصبانیت گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل را رد کرد.

کد مطلب 4971232
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حداد IR ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      3 0
      پاسخ
      رییس سنتکام پمپئو و ترامپ باید به عنوان تروریست تحت تعقیب باشند و تا زمان مرگ این 3 فرد ایران حق اقدام تلافی جویانه بر علیه این 3 فرد را دارد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها