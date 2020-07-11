کشف ۱۸۵ کیلو تریاک در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند اظهار کرد: در پی شکایت‌های مردمی اهالی تهرانسر، مبنی بر تردد تعدادی افراد مشکوک در تهرانسر بررسی موضوع در اختیار تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت قرار گرفت و مشخص شد یکی از قاچاقچیان مواد مخدر با همکاری یکی از همدستانش مقداری مواد مخدر از استان‌های جنوبی کشور تهیه و در مخفیگاهش در حوالی تهرانسر پنهان کرده است.

وی بیان داشت: در ادامه تحقیقات پلیسی به دست آمد که متهم ساکن غرب استان تهران می‌باشد و محموله‌های مواد مخدر را با همکاری همدستش در تهرانسر پنهان می‌کند.

این مقام انتظامی عنوان کرد: با شناسایی هویت متهمان و مخفیگاه آنان در غرب استان تهران و همچنین تکمیل رصدهای اطلاعاتی با هماهنگی‌های قضائی، تیمی از مأموران عملیات این پلیس با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه غرب تهران، مخفیگاه متهمان را تحت کنترل در آوردند و پس از اطمینان از حضور آنان در مخفیگاهشان در یک اقدام ضربتی هر دو متهم را دستگیر و در بازرسی از آن مکان ۱۸۵ کیلو و ۹۵۰ گرم تریاک را کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در پایان خاطرنشان کرد: متهمان و مواد مشکوفه به مقر پلیس منتقل و پس از تحقیقات تکمیلی برای سیر مراحل قضائی در اختیار دادسرا قرار گرفتند.