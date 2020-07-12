واکسن سل مرگ های ناشی از کووید ۱۹ را محدود می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافتند ب‌ث‌ژ، واکسن سلی که معمولاً به کودکان در کشورهای با نرخ بالا عفونت سل داده می شود، نقش مهمی در کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹ دارد.

«لوئیز اسکوبار»، سرپرست تیم تحقیق از موسسه علوم زندگی فرالین ویرجینیا، در این باره می گوید: «در تحقیق اولیه ما مشخص شد در کشورهای با نرخ بالا واکسیناسیون ب‌ث‌ژ، نرخ مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ به مراتب کمتر بود.»

تیم تحقیق در این مطالعه، داده های مربوط به مرگ و میر ناشی از کروناویروس را در جهان جمع آوری کردند. با بررسی تمام متغیرها مشخص شد کشورهای دارای نرخ بالاتر واکسیناسیون ب‌ث‌ژ با نرخ کمتر مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹ مواجه بودند.

یک مثال مربوط به کشور آلمان بود که قبل از اتحاد دو نیمه غربی و شرقی در سال ۱۹۹۰ دارای الگوهای متفاوت واکسن بود. در حالیکه در آلمان غربی واکسن ب‌ث‌ژ از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۸ به نوزادان داده شد، در المان شرقی واکسیناسیون ب‌ث‌ژ یک دهه زودتر آغاز شد.

این موضوع بدین معناست که آلمانی های مسن تر، یعنی جمعیت با ریسک بالاتر در معرض بیماری کووید ۱۹، در مناطق شرقی کشور آلمان در مقایسه با همسن و سال های خودشان در شهرهای غربی آلمان، محافظت بیشتری در مقابل پاندمی کنونی داشتند.

داده ها نشان داد مرگ و میر در شهرهای غربی آلمان ۲.۹ برابر بیشتر از شهرهای شرق المان بود.

با این حال سازمان بهداشت جهانی اذعان دارد که هیچ سند و مدرک مطمئنی در مورد تاثیر واکسن ب‌ث‌ژ در محافظت از افراد در مقابل بیماری کووید ۱۹ وجود ندارد و در حال حاضر واکسیناسیون ب‌ث‌ژ را برای پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ پیشنهاد نمی کند.