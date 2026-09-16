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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

رشتی‌ها ۲۰۰ شب در میدان شهدای ذهاب حماسه آفریدند

رشتی‌ها ۲۰۰ شب در میدان شهدای ذهاب حماسه آفریدند

رشت- در این فیلم، ۲۰۰ شب حماسه حضور مردم رشت در میدان شهدای ذهاب این شهر را مشاهده می کنید.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6949586

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