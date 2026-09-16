https://mehrnews.com/x3d5tj ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ کد مطلب 6949586 استانها گیلان استانها گیلان ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ رشتیها ۲۰۰ شب در میدان شهدای ذهاب حماسه آفریدند رشت- در این فیلم، ۲۰۰ شب حماسه حضور مردم رشت در میدان شهدای ذهاب این شهر را مشاهده می کنید. دریافت 10 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6949586 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی شهرکردیها ۲۰۰ شب حماسه آفریدند؛ خیابانهای شهرکرد مملو از جمعیت خونخواهی امام شهید در چرام به ۲۰۰ شب رسید برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب رشت
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