«سارگپه جنگلی» برای نخستین بار در بهاباد ثبت شد

جواد شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک شهروند دوستدار محیط زیست پس از مشاهده یک قطعه پرنده شکاری و با احساس مسئولیت نسبت به حفاظت از حیات وحش، آن را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد تحویل داد.

وی افزود: پس از بررسی و شناسایی کارشناسی، این پرنده سارگپه جنگلی یا سارگپه عسل‌خوار تشخیص داده شد که برای نخستین بار در شهرستان بهاباد ثبت و مستندسازی شده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد ادامه داد: با توجه به شرایط این پرنده، سارگپه برای انجام اقدامات درمانی و مراقبت‌های لازم به تیمارگر معتمد تحویل شد تا پس از درمان و بهبودی کامل و کسب مجدد توانایی پرواز، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شود.

شکوهی با قدردانی از این اقدام مسئولانه گفت: مشارکت مردم و دوستداران طبیعت، نقش مهمی در حفاظت از حیات وحش دارد و تحویل این پرنده به محیط زیست نمونه‌ای ارزشمند از احساس مسئولیت اجتماعی در قبال گونه‌های جانوری است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش آسیب‌دیده، از نگهداری یا جابه‌جایی غیرضروری آن خودداری کرده و موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای درمان و بازگشت حیوان به طبیعت انجام شود.