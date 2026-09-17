حجتالاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: دویستمین شب از حماسه حضور مردم انقلابی و ولایی ایران و بهویژه مردم شهرستان اردستان را پشت سر میگذاریم و این مناسبتها را تبریک میگویم و برای رزمندگان اسلام موفقیت بیشتر و برای دشمنان شکست و نابودی و برای ظهور حضرت مهدی(عج) دعا میکنیم.
وی افزود: در فرهنگ دینی ما برخی اعداد معنای خاصی دارند و گاهی برای بیان کثرت و زیادت از اعداد استفاده میشود. قرآن کریم نیز نسبت به عدد ۲۰۰ توجه ویژهای دارد؛ آنجا که خداوند به مجاهدان میفرماید اگر از شما ۲۰ نفر صابر در میدان جنگ باشند، بر ۲۰۰ نفر از دشمن غلبه خواهند کرد.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: بر اساس این آیه، هر یک نفر از مؤمنان صابر میتواند در برابر ۱۰ نفر از دشمن ایستادگی کند و از این جهت عدد ۲۰۰ در آیات قرآن دارای اهمیت است. بنابراین اگر امشب دویستمین شب حضور، مقاومت، ولایتپذیری، دشمنشکنی و حماسهآفرینی مردم است، میتواند معنای خاصی داشته باشد.
دهشیری تصریح کرد: مردم اردستان حدود شش ماه و ۲۰ روز است که در صحنه حضور دارند. از زمانی که رهبر انقلاب به شهادت رسید، مردم به تعبیر ایشان به میدان آمدند و در طول این مدت حتی یک روز و یک شب میدان را ترک نکردند. گاهی مردم را تهدید کردند، گاهی آنان را مسخره کردند و گاهی حضورشان را به مسائل مادی نسبت دادند، اما مردم به این سخنان اعتنا نکردند و همچنان در صحنه باقی ماندند.
وی بیان کرد: مردم در ماه رمضان، شبهای قدر و شهادت امیرالمؤمنین(ع)، عید فطر، عید نوروز، عید قربان، تاسوعا و عاشورا، اربعین، پایان ماه صفر، ماه ربیعالاول و اکنون در ماه ربیعالثانی نیز در میدان حضور داشتند و این استمرار حضور، نشاندهنده صبر و استقامت آنان است.
امامجمعه اردستان ادامه داد: آیه ۲۰۰ سوره مبارکه آلعمران برای این شب مناسب است؛ خداوند در این آیه میفرماید «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» و چهار دستور را برای مؤمنان بیان میکند.
دهشیری اضافه کرد: نخستین دستور «اصبروا» یعنی صبر کنید است. مردم در برابر بمبارانها، محاصرههای اقتصادی، تهدیدهای دشمن و مشکلات مختلف صبر کردند و تلفات جانی و مالی را تحمل کردند، اما از میدان خارج نشدند. همانگونه که امیرالمؤمنین(ع) جایگاه صبر برای ایمان را مانند جایگاه سر برای بدن دانستهاند.
وی گفت: تنها صابر بودن کافی نیست، بلکه باید دیگران را نیز به صبر توصیه کنیم. اگر فردی دچار مشکل یا مصیبتی شد، باید او را به صبر دعوت کنیم و یکدیگر را در مسیر مقاومت و استقامت یاری دهیم.
امامجمعه اردستان افزود: دستور دوم «صابروا» است؛ یعنی یکدیگر را به صبر توصیه کنید. دستور سوم «رابطوا» است که در تفاسیر دو معنا برای آن بیان شده است؛ یکی حفظ مرزها و دیگری ایجاد ارتباط و پیوند میان مؤمنان. رزمندگان ما با حفظ مرزهای زمینی، هوایی و دریایی در برابر دشمن ایستادگی کردند و دشمن را زمینگیر کردند و مردم نیز باید ارتباط و انسجام خود را حفظ کنند.
دهشیری خاطرنشان کرد: چهارمین دستور «اتقوا الله» است؛ یعنی تقوای الهی داشته باشید و از مخالفت با فرمان خداوند پرهیز کنید. اگر این چهار مسئله مورد توجه قرار گیرد، انسان مسیر رستگاری را طی خواهد کرد.
وی بیان کرد: ملت ایران در دویستمین شب با الهام از آیه ۲۰۰ سوره آلعمران، اهل صبر، توصیه به صبر، مرابطه و تقوا بوده است و همین ویژگیها باعث شده که مردم همچنان در میدان حضور داشته باشند و از مسیر خود منحرف نشوند.
امامجمعه اردستان تصریح کرد: نشانه تقوای مردم را میتوان در تولی و تبری مشاهده کرد؛ تولی یعنی محبت و پیروی از خداوند، پیامبر(ص)، اهلبیت(ع) و مؤمنان و تبری یعنی اعلام برائت از دشمنان خدا، پیامبر(ص)، اهلبیت(ع) و دشمنان ایران اسلامی.
دهشیری یادآور شد: حضور آگاهانه مردم در میدان، پشتوانه و سوخت موشکهای نقطهزن است و مردم نباید از چیزی جز خدا هراس داشته باشند. باید پشتوانه و امید انسان خداوند باشد و با توکل به خداوند متعال در میدان باقی ماند.
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