سه بانوی طلبه یزدی در جشنواره «بانوی کرامت» برگزیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان یزد، رویا دهقانی اظهار کرد: در جشنواره بانوی کرامت، ۳۹۰ اثر از مدارس علمیه خواهران استان یزد به دبیرخانه مرکزی ارسال شد که در نهایت سه اثر از پژوهشگران یزدی به عنوان برگزیده کشوری معرفی شد.

وی افزود: آثار این جشنواره در قالب‌های تحقیق پایانی سطح دو، مقاله علمی، پایان‌نامه سطح سه، کتاب، رساله علمی سطح چهار و مقاله کوتاه مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت از میان آثار برتر، ۳۶ اثر شامل ۲۶ اثر برگزیده و ۱۰ اثر شایسته تقدیر در سطح کشور معرفی شدند.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان یزد ادامه داد: فرشته محمدی احمدآبادی از مدرسه علمیه تخصصی حضرت زهرا(س) میبد با پژوهش «نقش ولایت بر مقاومت فعال در اندیشه‌های قرآنی آیت‌الله خامنه‌ای» در بخش ویژه «امام حکیم شهید» رتبه برگزیده کشوری را کسب کرد.

دهقانی گفت: فاطمه خدامیان ندوشن با اثر «نقش حضرت زینب(س) در نهضت عاشورا از نظر جامعه‌شناسی مقاومت» و مهدیه‌السادات فاطمی‌نسب با پژوهش «عملکرد دولتمردان در مقابله با فتنه‌های اقتصادی از نگاه نهج‌البلاغه» از مدرسه علمیه حضرت زینب کبری(س) یزد نیز در بخش پژوهش‌های پایانی سطح دو، رتبه برگزیده کشوری را به دست آوردند.

وی همچنین از مشارکت گسترده مدارس علمیه خواهران استان یزد در این جشنواره خبر داد و افزود: مدرسه علمیه حضرت زینب کبری(س) یزد با ثبت ۳۶ اثر در مقطع سیکل و مدرسه علمیه حضرت زینب(س) با ثبت ۵۴ اثر در سایر مقاطع، بیشترین مشارکت پژوهشی را در استان داشته‌اند.