به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه در نشست بررسی و هماهنگی احداث درمانگاه خیرساز فرهنگیان سمنان در فرمانداری با اشاره به تهیه و امضای تفاهم‌نامه احداث درمانگاه، افزود: در این طرح، الزامات و نیازهای دانشگاه علوم پزشکی از جمله پیش‌بینی فضاهای درمانی، پزشک خانواده و سایر خدمات مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

وی همکاری خیران در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه را ارزشمند دانست و گفت: احداث این درمانگاه نمونه‌ای از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان است و دستگاه‌های مسئول باید برای رفع موانع و تسهیل روند اجرای پروژه همکاری کنند.

فرماندار سمنان با اشاره به تقسیم کار انجام‌شده میان دستگاه‌های مرتبط، افزود: طراحی و تهیه نقشه‌های پروژه با همکاری مجموعه‌های فنی انجام می‌شود و موضوع نظارت و انجام آزمایش‌های فنی نیز مطابق تفاهم‌های صورت‌گرفته توسط دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد شد.

صمیمیان با تاکید به ضرورت همراهی دانشگاه علوم پزشکی، آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط در مراحل اجرای پروژه افزود: هدف این است که روند احداث درمانگاه بدون وقفه پیش برود و مردم هرچه سریع‌تر از خدمات آن بهره‌مند شوند.