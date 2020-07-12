طرح آجر به دنبال افزایش اعتبارات نوسازی مدارس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رئیس سازمان نوسازی مدارس و استاندار خراسان شمالی به صورت ویدئوکنفرانسی صبح امروز برگزار شد. تفاهم نامه میان سازمان نوسازی مدارس کشور و استاندار خراسان شمالی برای ساخت و تامین فضاهای آموزشی این استان نیز منعقد شد.

رخشانی مهر در این نشست گفت: زیرساخت ها برای استاندارسازی و جمع آوری بخاری نفتی در استان خراسان شمالی مهیا شد و در ابتدا مشابه سایر کشور زیرساخت ها فراهم نبود یعنی برخی جاها برق نداشتیم و برخی جاها گاز نبود. اما با دستورات ویژه ای که استاندار دادند هر جایی نیاز به گاز و برق بود زیرساخت هایش تقویت شدند و بعد در کل کشور این موضع تسری پیدا کرد.

وی ادامه داد: در کل کشور تمام بخاری های نفتی جمع شدند و فقط ۴ درصد کلاس های درس با بخاری نفتی گرم می شوند که تا پایان سال از سطح کشور جمع می کنیم. بخش بعدی هم جمع آوری بخاری گازی غیراستاندارد هست و دامنه اش را برای کل کشور گسترش می دهیم.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور بیان کرد: کلاس های سنگی از استان خراسان شمالی هم جمع آوری شد. البته از این مدارس در برخی نقاط کشور وجود دارد.

وی گفت: این اتفاقات خوبی بود که در خراسان شمالی افتاد با همکاری و مساعدت مدیران استانی رخ داد. متوسط سرانه فضاهای آموزش در کشور ۵.۲ است و برای خراسان شمالی این عدد ۵.۳۳ است و بالای متوسط سرانه کشور است. البته تا سرانه استاندارد که ۸.۴ است فاصله دارد و امیدوارم با تلاش ها و پیگیری ها و پرکاری مدیران استانی و پیگیری های وزیر آموزش و پرورش بتوانیم بخش دیگری از مشکلات را حل کنیم. عدد مقاوم سازی در خراسان شمالی بالاست باید برسانیم به میانگین کشوری و این تفاهم نامه در همین راستاست. ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای این منظور مشخص شده است که ۵۰ درصد را استانداری متقبل شدند و ۵۰ درصد محل اعتبارات سازمان نوسازی متقبل می شود. طرح ویژه بسته تحول مشارکت های مردمی به عنوان آجر به آجر نیز در حال اجراست.

وی بیان کرد: در طرح «آجر به آجر» به دنبال افزایش رقم اعتبارات نیستیم و می‌خواهیم افراد بیشتری از خیرین کشور را وارد عرصه مدرسه‌سازی کنیم. امروز حدود ۳۰ هزار خیر مدرسه‌ساز ثبت‌شده در کشور داریم که امسال هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای مدرسه‌سازی تعهد دارند. می‌توانم اطمینان دهم که تا پایان سال ۹۹ رقمِ ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان محقق خواهد شد. در طرح «آجر به آجر» افراد با رقم‌های اندک حتی ۱۰ هزار یا ۱۰۰ هزار تومان نیز می‌توانند در مدرسه‌سازی سهیم شوند.

رخشانی‌مهر تاکید کرد: هرچند خیرینی داریم که تا رقم ۷۰ میلیارد تومان را تعهد کرده‌اند، در پی این موضوع هستیم که کمک‌های خرد مردم را جمع‌آوری کنیم که خود امری برخاسته از فرهنگ کهن سرزمین ایران است و اصطلاح «جمع‌سپاری» به آن اطلاق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تا کنون با چندین استان این تفاهم نامه ها نعقد شده است، گفت: احساس کردیم در این مدت سهم اعتبارات استانی در مدرسه سازی کاهش داشته و با این تفاهم نامه ها قصد داریم استانداری ها را متوجه اهمیت این موضوع کنیم. البته استان خراسان شمالی یک استثناست و همیشه برای این منظور پای کار بوده اند. از ابتدای سال تا کنون با استان های کردستان، هرمزگان، مرکزی و چند استان دیگر این تفاهم نامه ها امضا شده است.