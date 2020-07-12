وقوع سیلاب در گلستان/ به رودخانه ها نزدیک نشوید

به گزارش خبرنگار مهر، ورود سامانه بارشی به گلستان سبب آبگرفتگی معابر، بالا آمدن و سیلابی شدن رودخانه‌ها شده است.

مدیرکل هواشناسی گلستان در این خصوص گفت: بارش ۱۰۰ میلی متری باران در کمتر از سه ساعت، طی بامداد امروز (یکشنبه) در مینودشت اتفاق افتاده است.

نوربخش داداشی افزود: این میزان بارش باعث آبگرفتگی معابر در مینودشت شده و تردد درون شهری بخصوص برای وسایل نقلیه را سخت کرده است.

وی ادامه داد: این بارش ها در حالی رخ داده که تاکنون در فصول گرم سال اتفاقات حدی مانند بارش فوق بارها در سنوات گذشته در مناطق مختلف استان خودنمایی کرده و منجر به ایجاد خسارات نیز شده است.

داداشی بیان کرد: در سایر نقاط استان هم بامداد امروز نظیر ساسنگ ۵۵ میلی متر، رامیان ۳۱.۵، توسکاچال ۲۰ میلیمتر بارندگی رخ داده است.

همچنین بارش رگباری در شهرستان کلاله موجب بروز سیلاب در برخی مناطق شده است.

از حدود ساعت چهار صبح امروز هم سیلاب از منطقه دوزین شروع شده و ساعت حدود هفت صبح بخشی از شهر مینودشت که در حاشیه رودخانه بوده را درگیر کرده است.

سیل تا به الان خسارت جانی و مالی نداشته و فقط باعث مسدود شدن خیابان ها و یکی از محور های مینودشت به دوزین شده ولی بقیه مسیر ها باز هستند.

همچنین سیل در منطقه آق قمیش شهرستان گالیکش باعث مسدودی موقت جاده ها شده که هم اکنون مسیر های این منطقه باز هستند.

هواشناسی گلستان از مردم خواسته از نزدیک شدن به رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.

محمود محمدقلی پور، رئیس گروه پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گلستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مدل ها پیش یابی نشان می دهند که فعالیت این سامانه تا بعدازظهر و شب ادامه داشته و ما شاهد بارش پراکنده و ملایم خواهیم بود.

وی افزود: فردا (دوشنبه) هوا پایدار شده ولی در برخی از ساعات گاهی افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

محمدقلی پور بیان کرد: از بعدازظهر سه شنبه سامانه پرفشار دیگری به تدریج سبب از غرب نفوذ کرده که امواج این سامانه سبب رشد ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده در استان خواهد شد.

خسارت به روستاها

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان هم اعلام کرد: بارش رگباری صبح امروز سبب وقوع سیلاب در سه روستای دارآباد، اجن قره خوجه و قانجق شهرک از توابع شهرستان گالیکش شد.

سیدرضا قادری ادامه داد: سیلاب در روستای دارآباد، باعث سرریز شدن بند آبخیزداری به سبب رسوب بند و مسدود شدن راه شد که در جاده روستا یک خودرو را واژگون کرد و همچنین باعث آسیب به سه خودروی دیگر شد.

وی بیان کرد: دو نفر در این حادثه مجروح شدند که پس از انتقال به بیمارستان، تحت مداوا قرار گرفتند و حال عمومی آن‌ها هم مساعد گزارش شده است.