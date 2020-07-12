مهدی حاجی قاسمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای پروژه پیاده راه خیابان آزادی، اظهار کرد: اجرای این طرح در گذشته موافقان و مخالفان جدی زیادی داشته است.
وی با اشاره به اینکه در طرح تفصیلی شهر کرج اجرای پروژه در خیابان آزادی رجایی شهر حدفاصل فلکه اول تا خیابان سیزدهم به صورت پیاده راه دیده شده است، گفت: این پروژه اما با تأخیر اکنون به مرحله اجرا در آمده است.
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر کرج گفت: مخالفان این طرح مدعی بودند با اجرای این پروژه ترافیک به اوج خواهد رسید به عبارتی عدهای اجرای این پروژه را دارای تبعاتی مانند دامن زدن به ترافیک در رجایی شهر و بروز مشکل برای تردد ساکنان این محدوده میدانند.
حاجی قاسمی به نظر موافقان این طرح نیز اشاره کرد و گفت: موافقان به ضرورت پیاده سازی پروژههای انسان محور در جامعه تاکید دارند و اجرای پروژه پیاده راه رجایی شهر را از جمله این موارد دانسته و اعتقاد دارند وقتی در طرح تفصیلی ضرورت اجرای این پروژه دیده شده نباید اجرای آن نادیده گرفته شود.
دکههای مطبوعاتی خیابان آزادی جمع آوری میشود
وی با بیان اینکه بعد از کش و قوسهای فراوان در نهایت فاز مطالعاتی طرح دنبال شد و به مرحله اجرا رسید، گفت: با اجرای این طرح پیاده راهها تعریض میشود و عبور خودروها نیز محدود به ساعاتی از شبانه روز خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر کرج در خصوص نحوه تردد خودروها نیز گفت: از عصر به بعد که تردد شهروندان بیشتر میشود از تردد خودروها جلوگیری خواهد شد.
حاجی قاسمی تاکید کرد: در فاز نخست پروژه پیاده راه خیابان آزادی پیاده راه حدفاصل فلکه اول تا خیابان هشتم تعریض شده و عرض پیاده راهها در دو سوی خیابان به پنج متر میرسد، لاین وسط نیز حدود ۹ متر خواهد بود.
وی بیان کرد: به دنبال اجرای پروژه پیاده راه خیابان آزادی، تمامی عوارض موجود در آن مسیر حد فاصل فلکه اول تا خیابان هشتم جمع آوری میشود، این عوارض شامل دکههای مطبوعاتی، تابلوهای نصب شده و دیگر موارد است.
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر کرج گفت: جانمایی مبلمان شهری از جمله نیمکتها و چراغهای روشنایی مدنظر است و هر موردی که موجب زشتی پیاده راه شود، جمع آوری میشود.
حاجی قاسمی با بیان اینکه محدوده فلکه دوم سنگ فرش میشود و قرار است طراحی خاصی در آنجا اجرا شود، گفت: در گذشته به دلیل عرض کم پیاده روها، مردم به هنگام عبور با مشکلاتی مواجه بودند، به عنوان نمونه اگر مادری کالسکه کودک خود را به همراه داشت برای تردد در این مسیر با مشکل روبرو میشد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر و در فاز نخست کار پروژه تعریض پیاده راهها انجام میشود، عنوان کرد: اما به مرور زمان و آماده کردن زیرساختهای لازم، زمینه برای محدود کردن تردد خودروها فراهم میشود.
بیش از ۵۰ درصد تردد خودروها در رجایی شهر، سفرهای بی هدف و همان دور دور است رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر کرج در بخش دیگری به عنوان یکی از افراد موافق اجرای پروژه پیاده راه خیابان آزادی رجایی شهر، توضیح داد: بیش از ۵۰ درصد تردد خودروها در رجایی شهر، سفرهای بی هدف و همان دور دور است، به همین دلیل با تعریض پیاده راهها شرایط در مورد کاهش حجم تردد خودروها نیز فراهم میشود، اما در حال حاضر محدودیتی در تردد خودروها اعمال نخواهد شد.
حاجی قاسمی با تاکید بر اینکه تا پایان شهریورماه امسال پروژه پیاده راه خیابان آزادی حدفاصل فلکه اول تا خیابان هشتم به سرانجام میرسد، افزود: قرارداد منظور شده برای این پروژه در قالب بودجه سال ۹۹ شهرداری کرج بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان است.
وی در خصوص اینکه چرا قرار است دکههای مطبوعاتی موجود در خیابان آزادی جمع آوری شود، گفت: این دکهها به طور علنی فعالیتهای دیگری غیر از رسالت اصلی خود که فروش اقلام فرهنگی است را انجام میدهند، به عنوان نمونه مانند یک سوپرمارکت عمل میکنند و عرض پیاده راهها را اشغال کردهاند.
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر کرج بیان کرد: اگر قرار بر انجام کارهای فرهنگی در مسیر پیاده راه خیابان آزادی رجایی شهر باشد، توسط شهرداری کرج این مهم طراحی و اجرا میشود.
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