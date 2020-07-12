«دستیار ویژه» و «رئیس حوزه ریاست» حوزه هنری منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، در متن حکم انتصاب دستیار ویژه رئیس حوزه هنری آمده است:
برادر فرهیخته، جناب آقای سید امین باطنی
هنر در معنای راستین آن، جوشش شعور باطنی انسان و تجلی پیوند ذاتی او با حقیقت عالم وجود است و حوزه هنری از پیوند ولایی مردان و زنانی شکل گرفت، که جانهایشان را منزل روح خدا خواسته، جهاد را شیوه زیستنِ خود اختیار کرده و هنرِ متعهد به حقیقت را آفریدهاند. در فصل نو از تعالی این شجره، باری بر دوش بنده است که جز با همراهی همراهان صدیق، مجاهد و مؤمن به این آرمان، به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. نقش مؤثر در این حوزه از آنکسی است که این معنا را به عمق جان دریافته و بر محوریت انسان هنرمند در بالندگی این نهاد اجتماعی معظم، واقف باشد.
بر همین اساس از جنابعالی که دارای روحیه انقلابی، شایستگیهای علمی و عملی و آشنا با ظرائف و لطائف جهان هنر و ادبیات هستید، میخواهم تا بهعنوان «دستیار ویژه»، بنده را در انجام این وظایف خطیر یاری رسانده و بهصورت ویژه، برنامهای جامع برای تعالی شبکهانسانی حوزه هنری انقلاب اسلامی ارائه کنید.
شرط توفیق در پیگیری مأموریتهای محوله، ابتناء بر رویکردهای تحولی و ارتباط مؤثر با بدنه گسترده جبهه هنر و اندیشه انقلاب اسلامی است.
امید که با توکل به حضرت حق، توسل به وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجهالشریف و دعای ایشان، همگی در انجام وظایف و تکالیف خویش موفق و مؤید شویم.
محمدمهدی دادمان
رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
سید امین باطنی، متولد ۱۳۶۸، طلبه حوزه علمیه تهران و فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، وی دانشآموخته رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و دبیر ادبیات است.
باطنی پیش از این دستیار ویژه قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی بود.
محمد مهدی دادمان در حکم دیگری حسام سالکی را به عنوان رئیس حوزه ریاست حوزه هنری منصوب کرد.
در متن حکم انتصاب سالکی آمده است:
برادر ارجمند جناب آقای حسام سالکی
هنر، تجلی حقیقت است در جان هنرمند؛ حوزه هنری از روزگار "حوزه اندیشه و هنر اسلامی " تا عصر "حوزه هنری انقلاب اسلامی" متعهد شده است به جوشش و پویش این حقیقت.
در فصل نو از تعالی این شجره، باری بر دوش بنده است که جز با همراهی همراهانِ صدیق، مجاهد و مؤمن به این آرمان، به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
بر این اساس و با توجه به تجربه متراکم فرهنگی، توانمندی مدیریتی، ظرفیتهای ارتباطی و سوابق روشن در حوزه هنری انقلاب اسلامی، جنابعالی را بهعنوان مدیر حوزه ریاست منصوب میکنم و انتظار دارم تا:
۱. مدیریت امور دفتر اینجانب، تنظیم جلسات و ساماندهی مکاتبات ویژه حوزه ریاست را برعهدهگرفته و برای بهرهمندی هرچه بهتر از مشاوران و دستیاران تدبیر کنید.
2. زمینه تعامل مستمر با گستره هنرمندان عزیز، نخبگان و کنشگران جبهه اندیشه و هنر انقلاب اسلامی را فراهم آورده و ساز و کاری جهت بهرهمندی مؤثر و چابک از مشورت ایشان طرحریزی و اجرا کنید.
3. زمینهساز انتقال انتظارات مدیریت به اجزاء سازمان و پیگیر تحقق آنها از یک سو و از سوی دیگر انتقال دهنده پیشنهادها و انتقادات تک تک همکاران خدوم و عزیز حوزه هنری به مدیریت باشید.
4. با ایجاد ساز و کاری پویا پیگیرتحقق مصوبات جلسات ستادی، ارجاعات مدیر حوزه و ... باشید.
توفیق در انجام این مسئولیت خطیر با برنامهریزی صحیح و نظارت بر حسن اجرای آن، سعه صدر و ملاطفت، جدیت و پیگیری، توکل بر خدا و توسل به ذوات مقدس معصومین علیهمالسلام دست یافتنی خواهد بود، انشاءالله.
برخود لازم میدانم از تلاشهای شبانهروزی برادر ارجمند جناب آقای جواد سمنانی در حوزه ریاست تشکر کنم و برای ایشان توفیق الهی را در پیشبرد دیگر مأموریتهای محوله خواستارم.
محمدمهدی دادمان
رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
گفتنی است: حسام سالکی متولد ۱۳۶۰ وکارشناس ارشد مدیریت و برنامهریزی فرهنگی است وی پیش از این معاون فرهنگی سازمان فرهنگی شهرداری یزد، مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان یزد، معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان یزد بوده و مسئولیتهای فرهنگی مدیریتی و اجرایی در استان مذکور داشته است./
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