مشاوره شغلی چیست؟ حلقه گم شده مسیر رضایت شغلی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، همه افراد دوست دارند شغل مناسبی داشته باشند ولی چیزی که اغلب آنها نمی‌دانند این است که هر موفقیتی قرار نیست به همین زودی‌ها به دست بیاید. با توجه به همین موضوع، آنها سریعاً بعد از چند بار ارسال رزومه و شرکت در چند آزمون استخدامی، تسلیم می‌شوند!

این تسلیم شدن به معنای انتخاب همان شغل نامناسب و هدر دادن قسمتی از زندگی است. البته بماند که داشتن یک شغل بد معایب بسیار بیشتری دارد. در این مقاله قصد داریم در مورد مشاوره شغلی، یعنی همان چیزی که می‌تواند شما را به شغل دلخواهتان برساند صحبت کنیم. پس از آن نیز یک مجموعه باتجربه فعال در این زمینه را به شما معرفی خواهیم کرد.

مشاوره شغلی چیست؟

یادتان هست زمانی که کودک یا نوجوان بودیم و از ما در مورد شغل آینده‌مان سوال می‌کردند، چه جواب‌هایی می‌دادیم؟ جوابی که می‌دادیم اول از همه نسبت به علاقه‌مان تعیین می‌شد، در درجه دوم نسبت به درآمد شغل و در نهایت اگر کمی هم باهوش بودیم، نسبت به شرایط و راحتی شغل.

باید بدانید مشاور شغلی چیزی است که کمک می‌کند با توجه به همین معیارهای گفته شده در بالا و البته ظرفیت خودمان، شغل مورد نظر را انتخاب کنیم!

جزئیات و اهمیت مشاوره شغلی

اولین قدم از یک مشاوره شغلی حرفه‌ای، انتخاب و تعیین علایق و استعداد شماست. در این جلسات به کمک مشاور، شما اطلاعات بیشتری از خود واقعی‌تان به دست آورده و می‌فهمید که واقعاً برای چه شغلی مناسب هستید؟

بعد از اینکه زمینه فعالیت دلخواهتان را انتخاب کردید، نوبت به ساخت رزومه می‌رسد. در مرحله دوم، شما باید شبیه یک رزومه نویس حرفه‌ای، بتوانید خودتان را به خوبی معرفی کنید. در اصل باید به شکلی رزومه بنویسید که کارفرمای آینده شما بعد از خواندنش با خودش بگوید: اگر این فرد را استخدام نکنم یکی از بهترین فرصت‌ها برای مجموعه‌ام را از دست داده‌ام.

البته نگران نباشید، در مشاوره‌های شغلی عادی رزومه نویس‌های ماهر این کار را برای شما انجام می‌دهند. علاوه بر این در یک مشاوره شغلی حرفه‌ای، مهارت رزومه نویسی به شما آموزش داده می‌شود تا در آینده نیاز به نگرانی دوباره بابت آن نداشته باشید.

در نهایت و در قدم دیگر، شما باید برای مصاحبه آماده شوید. چه بخواهید به عنوان یک نیروی عادی وارد شرکت شده و چه بخواهید به عنوان یک نیروی عالی‌رتبه کارتان را شروع کنید، شما باید در جلسه یا جلسات مصاحبه عالی ظاهر شوید. این چیزی است که در فرآیند مشاوره شغلی به خوبی برایش آماده می‌شوید.

چه زمانی باید سراغ مشاوره شغلی برویم؟

اما چه زمانی باید سراغ مشاوره شغلی برویم؟ اصلاً چه کسانی باید به سراغ شرکت‌های فعال در این حیطه رفته و از آنها کمک بگیرند؟

۱. اولین افرادی که شدیداً به مشاوره شغلی نیاز دارند، آنهایی هستند که در شرایط فعلی از شغلشان ناراضی‌اند. اینها همان افرادی محسوب می‌شوند که در حال نابود کردن یک چهارم از زندگی‌شان هستند.

۲. دسته دوم، آنهایی هستند که به خوبی متوجه شده‌اند باید شغلشان را عوض کنند، اما هنوز اعتماد به نفس کافی برای انجام این کار را نداشته و ترس و استرس دارند.

۳. دسته سوم دانشجویان هستند که در مورد ادامه تحصیل به شک افتاده‌اند. آنها دائماً از خودشان در مورد بازار کار و شرایط شغلی فعلی، شرایطی که می‌تواند با ادامه تحصیل به دست بیاید و … از سوال می‌کنند.

۴. و در نهایت دسته چهارم هم افراد بلندپروازی هستند که فکر می‌کنند در موقعیت شغلی فعلی، خیلی جای رشد و گسترش ندارند، به همین دلیل می‌خواهند وارد مسیرهای جدید و قابل رشد شوند.

آیا مشاوره شغلی فقط برای کارمندان مناسب است؟

یکی از سوالات رایجی که دائماً در مورد مشاوره شغلی پرسیده می‌شود، این است که آیا این جلسات صرفاً برای کارمندان و افراد علاقه‌مند به مشاغل کارمندی مناسب است؟

جواب منفی است، همانطور که پیش‌تر اشاره شد، اولین قسمت و بخش از مشاوره شغلی، تعیین سلیقه و استعداد فرد برای انتخاب یک شغل است. حالا در این شرایط، مشاوران با تجربه و حرفه‌ای با تحقیقاتی که انجام می‌دهند، ممکن است به این نتیجه برسند که برای زندگی کارمندی مناسب نیستید و شما را برای رسیدن به مسیر یک شغل آزاد و راه اندازی کسب و کار راهنمایی کنند.

آیا مسیر روبرو برای من روشن می‌شود؟

دقیقاً هدف اصلی مشاوره شغلی، روشن کردن مسیر بلند مدت برای فرد است. در این فرآیند و جلسات، مشاور با شناخت نقاط قوت و همینطور نقاط ضعف شما تشخیص می‌دهد که برای رسیدن به هدف مورد نظر که ممکن است یک شغل کارمندی یا یک کسب و کار باشد، چه چیزی نیاز دارید؟ چه مسیری را باید طی کنید و در این مسیر باید چه مهارت‌ها و دانش‌هایی را یاد بگیرید.

آیا بعد از شرکت در جلسه مشاوره شغلی به هدفم می‌رسم؟

این سوال دقیقاً مانند این است بگوییم که آیا بعد از ثبت نام در باشگاه بدنسازی، به وزن دلخواهم می‌رسم؟ چه در باشگاه و چه در فرآیند مشاوره‌های شغلی، بهترین مسیر توسط مربی و مشاور برای شما ترسیم می‌شود. مسیری که واقعاً متناسب شماست و برای قدم برداشتن در آن بهانه‌هایی مثل زمان کم و شرایط مالی نامناسب و… وجود ندارد.

در ادامه اگر به خوبی مسیر گفته شده را طی کنید، می‌توانید به سرعت به هدف دلخواهتان برسید. اما اگر قصدتان آوردن بهانه‌های مختلف و عمل نکردن باشد، اتفاق خاصی نمی‌افتد. پس بهتر است قبل از رفتن به یک جلسه مشاوره شغلی، تکلیفتان را با خودتان روشن کنید؛ ببینید آیا شرایط فعلی آنقدر ناراحت‌تان می‌کند که بعد از اولین جلسه اقدام به شروع حرکت در مسیر ترسیم شده کنید یا نه!

مشاوره شغلی رسا

در پایان می‌خواهیم «رسا» را به عنوان یک مجموعه باتجربه و موفق برای مشاوره شغلی به شما معرفی کنیم. دلیل معرفی رسا در جایگاه یک شرکت معتبر، آموزش‌ها و رفتار متفاوت آنهاست. همانطور که خودشان هم در صفحات وب سایتشان اشاره کرده‌اند، این تیم قرار نیست یک سبد پر از ماهی در اختیار شما بگذارد، بلکه قرار است ماهیگیری را یادتان بدهد. به این ترتیب و با آموزش‌ها و راهنمایی‌های آنها می‌توانید در آینده و حتی بعد از رسیدن به شرایط شغلی دلخواه که الان منتظر آن هستید و با توجه به آموزش‌های قبلی برای رفتن به جایگاه‌های بالاتر اقدام کنید.

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