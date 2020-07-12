جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از همراهی مردم در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی افزود: با اعمال و تمدید محدودیت‌ها طی ۲ هفته اخیر امروز شاهد کاهش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان هستیم.

وی با اشاره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار تا ۲۱ تیرماه امسال ۷۵۶ نفر مبتلا به بیماری سندرم حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری است که از این تعداد ۳۲۶ نفر به طور قطع مبتلا به ویروس و ۴۳۰ نفر نیز مشکوک به بیماری کرونا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از بستری بودن ۱۶۵ بیمار بدحال در بخش آی سی یو بیمارستان‌های استان خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد ۴۸ بیمار به دستگاه ونتیلاتور متصل بوده که جزو بیماران بدحال به شمار می‌روند.

آقازاده به ۱۰۱ بیمار جدید بستری شده طی ۲۴ ساعت گذشته در استان اشاره کرد و گفت: این آمار نسبت به روزهای روند کاهشی دارد که امیدواریم مردم مانند روزهای گذشته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی همراهی لازم را داشته باشند و شاهد کاهش روزانه آمار مبتلایان باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی از فوت ۷۷ نفر مبتلا به کرونا در استان خبر داد و گفت: تعداد بیماران کرونایی آذربایجان غربی که جان خود را از دست داده‌اند در مجموع به ۵۸۷ نفر رسیده است.

وی با اشاره به فوت چهار نفر در یک عروسی اضافه کرد: در پی برگزاری یک مراسم عروسی در آذربایجان‌غربی پدر و مادر عروس و داماد، بر اثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داده و تعداد دیگری از میهمانان نیز به این بیماری مبتلا شدند.

آقازاده با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا برگزاری مجالس عروسی، ترحیم، دورهمی و اجتماعات است، گفت: از مردم می‌خواهیم برای حفظ سلامت جان خود، دیگران و جامعه از حضور در هر تجمعی خودداری کنند تا شاهد قطع زنجیره کرونا در استان باشیم.