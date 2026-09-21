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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۷

جلیلیان: طرح جنگلداری اجتماعی امسال در پاوه اجرا می‌شود

جلیلیان: طرح جنگلداری اجتماعی امسال در پاوه اجرا می‌شود

کرمانشاه - رئیس اداره جنگلداری و جنگل‌کاری کرمانشاه از آغاز اجرای پایلوت طرح جنگلداری اجتماعی در پاوه با هدف مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی خبر داد.

عبدالعلی جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اجرای پایلوت طرح جنگلداری اجتماعی در شهرستان پاوه خبر داد و اظهار کرد: مطالعات اجرای این طرح سال گذشته انجام شده و امسال مرحله اجرایی آن در این شهرستان آغاز خواهد شد.

رئیس اداره جنگلداری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه هدف اصلی این طرح را استفاده از ظرفیت جوامع محلی و بهره‌برداران برای حفاظت، توسعه، احیا و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: این طرح با رویکرد پایین به بالا اجرا می‌شود و نیازها و ظرفیت‌های مردم محلی و بهره‌برداران در فرآیند اجرای آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی حفاظت از جنگل‌ها را محور اصلی جنگلداری اجتماعی دانست و گفت: در قالب یک برنامه پنج‌ساله، اقدامات مرتبط با حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی با مشارکت مستقیم مردم دنبال خواهد شد.

جلیلیان توانمندسازی جوامع محلی را یکی دیگر از محورهای این طرح برشمرد و افزود: مشارکت مستقیم مردم و بهره‌برداران می‌تواند حس مسئولیت‌پذیری آنان را نسبت به عرصه‌های جنگلی افزایش دهد و زمینه مشارکت بیشتر در حفاظت از جنگل‌ها را فراهم کند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود افزایش مشارکت جوامع محلی در اجرای این طرح به کاهش تخریب منابع طبیعی، جلوگیری از تجاوز به اراضی و مقابله مؤثرتر با آتش‌سوزی‌های جنگلی کمک کند.

رئیس اداره جنگلداری و جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه اجرای این طرح صرفاً در محدوده جنگل‌های طبیعی انجام می‌شود، اظهار داشت: در مناطقی که برای توسعه پوشش جنگلی به بذرکاری یا نهال‌کاری نیاز باشد، از گونه‌های بومی منطقه استفاده خواهد شد.

جلیلیان گونه‌هایی همچون بنه، بلوط، گلابی جنگلی، افرا و کیکم را از جمله گونه‌های مورد استفاده در این طرح عنوان کرد و گفت: انتخاب گونه‌های بومی با توجه به شرایط منطقه انجام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال همزمان با اجرای طرح جنگلداری اجتماعی، بذرکاری در سطح ۱۰۰ هکتار از این منطقه نیز پیش‌بینی شده است و حفاظت از عرصه‌های جنگلی در برابر حریق و سایر عوامل تهدیدکننده با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6953362

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