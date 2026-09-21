عبدالعلی جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اجرای پایلوت طرح جنگلداری اجتماعی در شهرستان پاوه خبر داد و اظهار کرد: مطالعات اجرای این طرح سال گذشته انجام شده و امسال مرحله اجرایی آن در این شهرستان آغاز خواهد شد.
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه هدف اصلی این طرح را استفاده از ظرفیت جوامع محلی و بهرهبرداران برای حفاظت، توسعه، احیا و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: این طرح با رویکرد پایین به بالا اجرا میشود و نیازها و ظرفیتهای مردم محلی و بهرهبرداران در فرآیند اجرای آن مورد توجه قرار میگیرد.
وی حفاظت از جنگلها را محور اصلی جنگلداری اجتماعی دانست و گفت: در قالب یک برنامه پنجساله، اقدامات مرتبط با حفاظت، احیا و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی با مشارکت مستقیم مردم دنبال خواهد شد.
جلیلیان توانمندسازی جوامع محلی را یکی دیگر از محورهای این طرح برشمرد و افزود: مشارکت مستقیم مردم و بهرهبرداران میتواند حس مسئولیتپذیری آنان را نسبت به عرصههای جنگلی افزایش دهد و زمینه مشارکت بیشتر در حفاظت از جنگلها را فراهم کند.
وی ادامه داد: انتظار میرود افزایش مشارکت جوامع محلی در اجرای این طرح به کاهش تخریب منابع طبیعی، جلوگیری از تجاوز به اراضی و مقابله مؤثرتر با آتشسوزیهای جنگلی کمک کند.
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه اجرای این طرح صرفاً در محدوده جنگلهای طبیعی انجام میشود، اظهار داشت: در مناطقی که برای توسعه پوشش جنگلی به بذرکاری یا نهالکاری نیاز باشد، از گونههای بومی منطقه استفاده خواهد شد.
جلیلیان گونههایی همچون بنه، بلوط، گلابی جنگلی، افرا و کیکم را از جمله گونههای مورد استفاده در این طرح عنوان کرد و گفت: انتخاب گونههای بومی با توجه به شرایط منطقه انجام خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال همزمان با اجرای طرح جنگلداری اجتماعی، بذرکاری در سطح ۱۰۰ هکتار از این منطقه نیز پیشبینی شده است و حفاظت از عرصههای جنگلی در برابر حریق و سایر عوامل تهدیدکننده با جدیت دنبال میشود.
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