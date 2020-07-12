به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم تکریم و معارفه سعید غضنفری به عنوان مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی به بیان اهمیت جایگاه و احترام به ستایشگران پرداخت و عنوان کرد: وظیفه ما این است که خادم پیرغلامان سیدالشهداء علیه السلام باشیم.

قمی تصریح کرد: مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام مبلغان دین اسلام هستند؛ و پرچم وظیفه روایت جهاد و شهادت بر دوش این قشر شریف است و آنان می‌توانند این جهاد و شهادت را با زیباترین روش تبیین کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه به اهمیت برپایی مراسم روضه اشاره و تأکید کرد: روضه‌های سیدالشهداء گره‌های اقتصادی و سیاسی را باز می‌کند؛ همچنین با فرهنگ می‌توان مشکلات بزرگ را حل کرد اما به شرطی که به طور صحیح در مسیر و مدار قرار گیرد و به اهل آن سپرده شود و باید به این موضوع باور داشت که گره‌های اقتصادی هم با باز شدن گره‌های فرهنگی باز می‌شود.

وی در ادامه گفت: در خصوص برگزاری مراسم محرم و صفر ما به مسئولان امر گفته‌ایم که همه تضمین‌ها و راهکارهای بهداشتی بر عهده می‌گیریم، آنچه اهمیت دارد این است که با توجه به شرایط ویژه امسال و شیوع بیماری کرونا به برکت همین مجالس روضه؛ خیر بیشتری نصیب مستضعفین می‌شود و به نیازمندان و اقشار کم درآمد به واسطه مواسات هیئات مذهبی در زمینه معیشتی و بهداشتی توجه بیشتری خواهد شد. بنابراین روضه سید الشهدا علیه السلام تعطیل بردار نیست و امسال با رونق و شکوه بیشتر از سال‌های قبل برگزار می‌شود.

قمی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: اراده و تصمیم برای خدمت در سازمان تبلیغات اسلامی وجود دارد، اما باید محدودیت‌ها را هم در نظر گرفت؛ اعضای هیئت مدیره وظیفه دارند و باید کمک کنند تا کارها به بهترین شکل پیش رود و پیشرفت حاصل شود.

لازم به ذکر است که به تازگی طی احکامی از سوی حجت الاسلام محمد قمی، سعید غضنفری به عنوان مدیر عامل و مهدی کشاورز، حجت الاسلام داوود صالحی و حسین لولاچیان به عنوان اعضاء هیئت مدیره بنیاد دعبل خزاعی منصوب شدند.