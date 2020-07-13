برخورد با ۲۰۰ باشگاه ورزشی متخلف در کرمانشاه

جلال عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل ستاد کرونا در ورزش نسبت به بازگشایی شماری از رشته‌های ورزشی اقدام شد که این بخشنامه به ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها، هیأت ورزشی و باشگاهی بخش خصوصی ابلاغ شد.

وی افزود: این بخشنامه شامل رشته‌هایی بود که درگیری کمتری در آن وجود داشت و فاصله اجتماعی در آن رعایت می‌شد، اما رشته‌هایی که فاقد این شاخصه‌ها بودند نظیر کشتی، بوکس و ورزش‌های رزمی اجازه بازگشایی ندارند.

معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در استان کرمانشاه نظارت‌های لازم از سوی اداره کل ورزش و جوانان و هیأت ورزشی بر فعالیت باشگاه ورزشی انجام می‌شود و تاکنون با ۲۰۰ باشگاه متخلف برخورد شده است.

عزیزی درباره پرداخت تسهیلات به باشگاه‌های ورزشی گفت: قرار شد از سوی دولت تسهیلاتی به باشگاه‌های ورزشی اختصاص یابد که صاحبان این باشگاه‌ها باید دارای سابقه بیمه تأمین اجتماعی باشند اما عمده این افراد فاقد بیمه تأمین اجتماعی بودند بر همین مبنا از سوی اداره کل ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی با وزارتخانه‌های متبوع مکاتبات لازم انجام شد.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به طرح موضوع از سوی وزارتخانه‌ها در هیئت دولت مصوب شد که به بنگاه‌های اقتصادی از جمله باشگاه‌های ورزشی که صاحبان آنها فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند نیز تسهیلات مذکور پرداخت شود.

وی گفت: این مصوبه به تازگی ابلاغ شده و اطلاع رسانی لازم انجام گرفته تا باشگاه‌ها به منظور بهره برداری از تسهیلات نسبت به ثبت‌نام در سامانه کارا اقدام کنند.

معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بیان کرد: در حال حاضر ۶۷۰ باشگاه در بخش خصوصی فعال است که هر کدام از آنها متقاضی دریافت تسهیلات باشند بدون محدودیت می‌توانند در سامانه کارا ثبت نام کنند و از تسهیلات برخوردار شوند.