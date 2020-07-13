به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مجازی شاهنامهشناسی میرجلالالدین کزازی بهزودی و طی روزهای مرداد توسط آکادمی بینالمللی علم برگزار میشود.
معنای اسطوره، خاستگاه آن، ناخودآگاهیهای سهگانه، اسطوره و تاریخ، اسطوره و رویا، اسطوره و حماسه، گونههای حماسه، اسطوره و هنر، و اسطوره در دوران ما از مباحثی هستند که کزازی در این دوره به آنها میپردازد. این دوره به صورت مجازی و طی ده جلسه برگزار میشود و علاقمندان خارج از ایران نیز میتوانند در آن شرکت کنند.
در شرح این دوره آموزشی آمده است: «در نخستین دوره از دورههای شاهنامه شناسی، ناگزیر از آنیم که به بنیادها و خاستگاههایی بپردازیم که شاهنامه، چونان شاهکاری رزمنامهای، از آنها مایه گرفته است و بر آنها استوار گردیده است. اگر خواستار شناخت شاهنامه، با زمینههایی چون اسطوره و حماسه، به بسندگی آشنایی نیافته باشد، هرگز نمیتواند به شناختی سنجیده و بآیین و دانشورانه، از این نامهی نامی گرامی که نامه فرهنگ و منش و اندیشهی ایرانی است، دست یابد.»
دوره آموزشی مذکور از تاریخ ششم مرداد طی روزهای سهشنبه از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ به مدت ۱۰ هفته برپا میشود. علاقمندان به ثبت نام در این دوره میتوانند به نشانی اینترنتی elm.ac/kazzazi مراجعه کنند. همچنین علاقمندان خارج از کشور نیز میتوانند برای ثبتنام از نشانی اینترنتی @ ElmInternational استفاده کنند.
میرجلالالدین کزازی استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، مترجم، شاهنامهپژوه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی است. او از چهرههای ماندگار فرهنگ و ادب ایران در پنجمین همایش چهرههای ماندگار در سال ۱۳۸۴ و از اعضای هیئت امنای بنیاد فردوسی است. کزازی به بهرهگیری از واژههای پارسی سره در نوشتهها و گفتار خود شناخته میشود.
ترجمه او از انهاید ویرژیل به فارسی، برنده جایزه کتاب سال ۱۳۷۹ شد. همچنین تألیف او با نامِ نامه باستان برپایه شاهنامه که تاکنون ۲۰ جلد آن به چاپ رسیده، رتبه نخستین پژوهشهای بنیادین جشنواره بینالمللی خوارزمی را بهدست آورد.
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