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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۴

توسط آکادمی بین‌المللی علم؛

کارگاه برخط نشانه‌شناسی انتقادی برگزار می‌شود

کارگاه برخط نشانه‌شناسی انتقادی برگزار می‌شود

کارگاه برخط نشانه‌شناسی انتقادی با تدریس فرزان سجودی توسط آکادمی بین‌المللی علم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار خبر دوره برخط شناهنامه‌شناسی میرجلال‌الدین کزازی که به‌زودی برگزار می‌شود، بنا شده کارگاه برخط نشانه‌شناسی انتقادی با تدریس فرزان سجودی توسط دپارتمان نظریه و نقد ادبی آکادمی بین‌المللی علم برگزار می‌شود.

این‌کارگاه با عنوان «نشانه‌شناسی انتقاد: ادبیات معاصر» در ۷ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای برگزار می‌شود که امکان شرکت در آن، به‌صورت آفلاین هم وجود دارد و در پایان آن، مدرک حضور هم داده می‌شود.

شروع این‌دوره از اول مرداد است و طی روزهای چهارشنبه برگزار می‌شود. با توجه به امکان استفاده ایرانیان خارج از کشور، ساعت برگزاری جلسات این‌دوره، ساعت ۲۰ به وقت تهران عنوان شده و هزینه ثبت‌نام در آن ۲۰۰ هزار تومان در ایران و ۴۰ دلار آمریکا برای خارج از ایران است.

علاقه‌مندان به استفاده از جلسات این‌کارگاه آموزشی برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام باید به صفحات آکادمی بین‌المللی علم در فضای مجازی مراجعه کنند.

کد مطلب 4974743

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