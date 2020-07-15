به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار خبر دوره برخط شناهنامهشناسی میرجلالالدین کزازی که بهزودی برگزار میشود، بنا شده کارگاه برخط نشانهشناسی انتقادی با تدریس فرزان سجودی توسط دپارتمان نظریه و نقد ادبی آکادمی بینالمللی علم برگزار میشود.
اینکارگاه با عنوان «نشانهشناسی انتقاد: ادبیات معاصر» در ۷ جلسه ۹۰ دقیقهای برگزار میشود که امکان شرکت در آن، بهصورت آفلاین هم وجود دارد و در پایان آن، مدرک حضور هم داده میشود.
شروع ایندوره از اول مرداد است و طی روزهای چهارشنبه برگزار میشود. با توجه به امکان استفاده ایرانیان خارج از کشور، ساعت برگزاری جلسات ایندوره، ساعت ۲۰ به وقت تهران عنوان شده و هزینه ثبتنام در آن ۲۰۰ هزار تومان در ایران و ۴۰ دلار آمریکا برای خارج از ایران است.
علاقهمندان به استفاده از جلسات اینکارگاه آموزشی برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام باید به صفحات آکادمی بینالمللی علم در فضای مجازی مراجعه کنند.
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