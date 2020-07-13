به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از مجموعه ۷ جلدی تازه‌های نشر در حوزه عفاف و حجاب، به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب با حضور ناشران، مؤلفین و جمعی از اهالی اصحاب فرهنگ، سه شنبه ۲۴ تیرماه، ساعت ۱۴ در فرهنگ سرای خانواده برگزار می‌شود.

این مجموعه ۷ جلدی شامل کتاب‌های حجاب در صدر اسلام نوشته محمدرضا شاه سنایی، حجاب اجباری آری یا نه؟ نوشته جواد ایروانی، رضاخان و واقعه مسجد گوهرشاد نوشته علی اصغر سلیمانی، سیر جاودانگی نوشته سیدجمال موسوی اردی، مبانی فقهی نهادینه سازی شعائر دینی (مطالعه موردی حجاب در جمهوری اسلامی ایران) تألیف مهران شباهنگ، مسأاله حجاب در جمهوری اسلامی ایران تألیف علی غلامی، مسأله حجاب در غرب تألیف علی غلامی از سوی انتشارات مختلف به چاپ رسیده است.

در این مراسم رونمایی پخش کلیپ با عنوان ارزش بی پایان از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص عفاف و حجاب، سرود دانش آموزشی با موضوع ارث مادرانه، نمایش موضوعی و نمایشگاه " اسناد وقایع مسجد گوهرشاد و کشف حجاب" اجرا خواهد شد.

علاقه مندان برای حضور در این مراسم، می‌توانند به فرهنگ‌سرای خانواده واقع خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ۲۱ بوستان شفق مراجعه کنند و برای دریافت کسب اطلاعات بیشتر با شماره گویای ۸۸۸۸۱۸۷۹ تماس بگیرند.